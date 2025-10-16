Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 10

El gobierno federal proyecta que a principios de noviembre casi 2 millones de mujeres de 60 a 64 años de edad estén incorporadas a la Pensión Mujeres Bienestar. Hasta ahora se ha entregado la tarjeta para recibir este beneficio a 18 por ciento del total de nuevas beneficiaras.

La Secretaría de Bienestar informó que hasta ahora, 350 mil 625 mujeres ya tienen su tarjeta, con la cual recibirán, a partir del último bimestre de este año, el pago de una pensión de 3 mil pesos.

La entrega de las tarjetas comenzó el 10 de octubre y concluirá el 10 de noviembre.

En redes sociales, la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, señaló que las mujeres que se registraron en agosto para incorporarse a este nuevo programa de Bienestar y que aún no tienen esa herramienta, recibirán en estos días un mensaje SMS en el número celular que proporcionaron en el trámite, que les informará el día, el horario y lugar de entrega.

Agregó que esa información también se puede consultar en la página en línea de la Secretaría de Bienestar, para lo que únicamente se necesita la Clave Única de Registro de Población.

Para recoger la tarjeta Bienestar, las beneficiarias necesitan presentar el comprobante del trámite e identificación oficial vigente, con original y copia.

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los tres nuevos programas sociales incorporados al resto por decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Su objetivo “es contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica” de las mujeres de 60 a 64 años de edad. De acuerdo con los cálculos de la dependencia, al cierre del año el programa contará con casi 3 millones de beneficiarias.