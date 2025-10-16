Jueves 16 de octubre de 2025, p. 10
Organizaciones civiles afirmaron que el aumento al impuesto al tabaco aprobado el pasado martes en comisiones de la Cámara de Diputados es insuficiente, pues plantea que se aplique de manera gradual y se elimina la actualización por inflación.
También rechazaron que se incluya en la tarifa a “otros productos que contengan nicotina” porque sería legalizar de facto los dispositivos de tabaco calentado que están prohibidos en la Constitución. Señalaron que, además, se abre la puerta a nuevas mercancías, como las bolsas de nicotina.
Los activistas criticaron a los legisladores por omitir el aumento a las bebidas alcohólicas, cuyo consumo nocivo se asocia con alrededor de 42 mil muertes al año y pérdidas de 552 mil millones de pesos que se destinan a la atención de enfermedades y otros problemas sociales.
En un posicionamiento, Salud Justa, las asociaciones mexicanas de Lucha contra el Cáncer, Mexicana de Diabetes y Alzheimer México, entre otras, subrayaron la importancia de aplicar un impuesto específico por mililitro de alcohol puro que contengan esas bebidas, el cual debería ser de 0.35 centavos para cerveza, 0.68 centavos para fermentados y 0.61 para destilados.
De acuerdo con el análisis de las agrupaciones civiles y con base en evidencia científica, ese nivel de gravamen reduciría 37 por ciento el consumo, y la recaudación aumentaría en casi 32 mil millones de pesos al año.
En cuanto al tabaco, señalaron que tal como se aprobó el dictamen en San Lázaro, no tendrá el alcance suficiente para reducir la venta de cigarros y puros y tampoco se logrará abatir la carga de enfermedades y muertes. Insistieron en que el monto del impuesto específico debe ser de 3 pesos por cigarro. De esa manera se lograría disminuir el consumo en 41.3 por ciento y la recaudación subiría 26.3 por ciento.
La medida tendría efecto sobre la mortalidad en los siguientes 10 años. Se evitarían más de 73 mil decesos prematuros, más de 182 mil eventos de enfermedades cardiovasculares y 158 mil casos de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), así como 83 mil accidentes cerebrovasculares y casi 18 mil casos de cáncer.
De acuerdo con las organizaciones, también se evitaría el gasto de 131 mil millones de pesos en atención médica y más de 86 mil millones por pérdida de productividad laboral.