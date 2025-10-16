Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 10

Organizaciones civiles afirmaron que el aumento al impuesto al tabaco aprobado el pasado martes en comisiones de la Cámara de Diputados es insuficiente, pues plantea que se aplique de manera gradual y se elimina la actualización por inflación.

También rechazaron que se incluya en la tarifa a “otros productos que contengan nicotina” porque sería legalizar de facto los dispositivos de tabaco calentado que están prohibidos en la Constitución. Señalaron que, además, se abre la puerta a nuevas mercancías, como las bolsas de nicotina.

Los activistas criticaron a los legisladores por omitir el aumento a las bebidas alcohólicas, cuyo consumo nocivo se asocia con alrededor de 42 mil muertes al año y pérdidas de 552 mil millones de pesos que se destinan a la atención de enfermedades y otros problemas sociales.

En un posicionamiento, Salud Justa, las asociaciones mexicanas de Lucha contra el Cáncer, Mexicana de Diabetes y Alzheimer México, entre otras, subrayaron la importancia de aplicar un impuesto específico por mililitro de alcohol puro que contengan esas bebidas, el cual debería ser de 0.35 centavos para cerveza, 0.68 centavos para fermentados y 0.61 para destilados.