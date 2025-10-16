Política
Política/Avanzan apoyos a ganaderos: Presidenta/
Avanzan apoyos a ganaderos: Presidenta
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 10

Debido a que aún no se define la reapertura de la frontera a las exportaciones del ganado mexicano a Estados Unidos cerrada por la plaga de gusano barrenador, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se avanza en el programa para apoyar a productores de Sonora, Coahuila y Durango. Mencionó que ya se están entregando los primeros apoyos en esas entidades para la adquisición y engorda de ganado. Sin embargo, a pregunta expresa de cuando por fin se reanudarán las exportaciones mexicanas, comentó que eso lo informará la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

