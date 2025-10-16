Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el decreto que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución, con lo cual se faculta al Senado a ratificar los grados superiores que se den a mandos de la Guardia Nacional.

De esta manera, se menciona en la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que es facultad del Senado “ratificar los nombramientos que el titular de la Presidencia haga de los titulares de las secretarías de Estado, en caso de que ésta opte por un gobierno de coalición, con excepción de las correspondientes a los ramos de Defensa Nacional y Marina, de las nombradas como secretario responsable del control interno del Ejecutivo federal, de la SRE, de las embajadas y de los consulados generales, empleados superiores del ramo de relaciones exteriores, coroneles y demás jefes superiores de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”.