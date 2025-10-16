Política
Nada oficial respecto a pagos por cazar a agentes en EU, dice la Presidenta
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbuam Pardo aseguró que “no hay ninguna información” que haya dado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) a su gobierno respecto a que “criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas nacionales”, ofrecen recompensas hasta de 50 mil dólares para atacar a agentes federales en aquel país.

“Lo conocimos igual que ustedes, por la publicación del DHS”, indicó en su habitual conferencia de prensa, tras mencionar que sobre el tema le preguntó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“No hay información que haya dado esta institución del gobierno de Estados Unidos a México. Ellos se referían en Estados Unidos.”

No obstante, mencionó que “se está solicitando la información”, porque nos enteramos “por la publicación del DHS”, ratificó.

–¿Del lado mexicano hay alguna investigación que pueda dar indicios sobre alguna red con este tipo de objetivos?

–No –respondió.

