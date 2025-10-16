Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 9

El canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, se reunieron ayer en Washington para revisar los avances de la cooperación bilateral en materia de seguridad, así como abordar temas de resguardo fronterizo, migración y economía.

De acuerdo con ambos gobiernos, el encuentro dio seguimiento a la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos, mecanismo instalado recientemente y creado para coordinar acciones contra el tráfico de drogas, armas y personas, así como para fortalecer la aplicación de la ley a lo largo de la frontera compartida.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que en el encuentro no se abordó la cancelación de visas a mexicanos.

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que la conversación se centró en “el progreso de las acciones de cooperación en seguridad” y en los esfuerzos conjuntos para desmantelar organizaciones del crimen trasnacional que representan una amenaza para ambos países, particularmente aquellas vinculadas con el trasiego de fentanilo y armas.

Rubio subrayó que la asociación con México es vital para enfrentar los desafíos comunes y promover la prosperidad económica en la región.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que el encuentro se desarrolló en un marco de diálogo respetuoso y constructivo, para dar continuidad a la visita que el propio Rubio realizó a México el pasado 3 de septiembre, cuando fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.