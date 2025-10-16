Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 8

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presentó ayer al pleno los primeros dos proyectos de sentencia elaborados por su ponencia, algo sin precedente al ser una tarea que no realizaban sus antecesores. Ambos fueron aprobados por unanimidad.

Al asumir el cargo el 1º de septiembre, Aguilar solicitó contar con ponencia, es decir, un equipo de trabajo para elaborar proyectos de sentencia, toda vez que la reforma judicial de septiembre de 2024 redujo la integración del pleno de 11 a nueve ministros, y también quitó funciones a la presidencia del alto tribunal, que antes se encargaba también de asuntos administrativos al frente del extinto Consejo de la Judicatura Federal

Los dos asuntos que se votaron ayer fueron la revisión de un par de juicios de amparo, los cuales se despacharon en menos de 10 minutos, en consenso entre los ministros. El primero fue el recurso directo 6674/2024, de 13 páginas, que dejó firme la sentencia contra una persona en San Luis Potosí condenada a 20 años de prisión por homicidio calificado. Fue desechado “al no contener un tema de constitucionalidad que pueda ser resuelto por esta Suprema Corte”.