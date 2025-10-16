Iván Evair Saldaña y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 6

Reyna María Basilio Ortiz es la nueva directora de la unidad de administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nombramiento aprobado por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, que ha generado polémica, pues en 2014 la contraloría del Gobierno de la Ciudad de México la inhabilitó por 15 años para ocupar cargos públicos.

En ese entonces, Basilio fue señalada por autorizar de manera indebida convenios por más de 478 millones de pesos como directora de administración de contratos del proyecto de la línea 12 del Metro.

Sin embargo, en el portal de Servidores Públicos con Registro de Sanción de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México sólo aparece un registro a nombre de Basilio Ortiz, correspondiente a la “nueva resolución” CG DGAJR DRS 0136/2013.