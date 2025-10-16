Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 6

Elena Álvarez-Buylla, directora del entonces Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación), rechazó la campaña pública en su contra y de su familia por presunto daño al patrimonio público.

Sobre la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) referente a un contrato de 57 millones de pesos, respecto al cual se determinó un procedimiento de responsabilidad administrativa sancionatoria (PRAS) por 35 millones de pesos, en una carta difundida en sus redes sociales señala que “fueron identificadas en su momento por el Órgano Interno de Control (OIC) del entonces Conahcyt y por la propia ASF, en relación con el uso de recursos de uno de los fideicomisos”.

Explica que dichos señalamientos se deben a que la empresa implicada “no presentó los entregables administrativos de manera adecuada, a pesar de que la Unidad de Administración y Finanzas pagó las facturas correspondientes”.

Álvarez-Buylla, reconocida experta en el estudio de la ecología evolutiva del desarrollo y Premio Nacional de Ciencias 2017 en los campos de físico-matemáticas y naturales, destaca que enfrentar los intereses creados en la ciencia y en la academia, que durante años “usufructuaron al Conacyt sin una observancia rigurosa que evidenciara sus excesos y dispendios de manera ilegítima o fuera de norma, ha tenido un costo muy alto”.

Enfatiza que durante su gestión, en la que se dio el proceso de extinción de 91 fideicomisos del entonces Conahcyt, instrumentos que consideró poco eficientes y opacos en el manejo de los recursos, se logró recuperar para el erario 21 mil 800 millones de pesos, de los cuales, 7 mil 651 correspondían a proyectos insolventes y más de 14 mil a recursos pasivos en los fideicomisos extintos.