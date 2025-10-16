Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 5

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, firmó con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala un convenio de colaboración que incluye intercambio de información.

“Estamos obligados a mirar hacia otras latitudes en este trabajo para consolidar la democracia en la región”, señaló.

El mecanismo de cooperación técnica tendrá vigencia de tres años y ambas instancias trabajarán en el uso de herramientas tecnológicas para la gestión y monitoreo de campañas electorales, así como el acceso de partidos y candidatos a medios de comunicación.

El acuerdo resulta de una relación de 30 años entre ambas instancias y busca identificar áreas para el intercambio de experiencias.

Taddei celebró la continuidad del diálogo que ha permitido, dijo, el aprendizaje recíproco en materia electoral, cuya meta es garantizar que la voluntad ciudadana se exprese en las urnas y se traduzca en una representación legítima y pacífica.

Antes, la consejera presidenta encabezó la sesión de la Junta General Ejecutiva; al final agradeció el trabajo de Carmen Urías, encargada de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, quien presentó su renuncia al cargo, efectiva al final de este mes.