▲ Sentará grave precedente que un órgano administrativo intervenga para inhibir el sentido del voto de los consejeros del INE, advierte Martín Faz Mora (centro). En la imagen, votación del Consejo General. Foto Luis Castillo

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 5

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que la actuación del Órgano Interno de Control (OIC) pone en riesgo la autonomía del instituto y atenta contra la independencia de quienes toman las decisiones.

“Vivimos en un sistema democrático, con competencia electoral intensa, donde el árbitro debe ser neutral y determinar apegado a la ley, aunque resulte molesto para quienes ostentan el poder, y estas decisiones deben ser libres, autónomas y tomadas en un ambiente de seguridad jurídica, no bajo la amenaza de persecución política. Es indispensable que cuidemos la autonomía e independencia del INE”, advirtió la consejera Dania Ravel.

El OIC continúa con el proceso administrativo contra seis consejeros que en 2021 votaron en favor de prorrogar el proceso de revocación de mandato y, de no haber algún viraje, el expediente irá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo pronto, a petición de Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer se retiró de la sesión el juicio general promovido por la consejera Claudia Zavala contra la actuación del OIC, y posiblemente se enrole hasta la sesión de la próxima semana.

El magistrado Felipe Fuentes propone la no intervención del TEPJF en este tema, con lo que se avalaría la continuidad del proceso abierto por el OIC.

Por su parte, el consejero Martín Faz alertó que la aprobación del proyecto de Fuentes, en los términos circulados a sus colegas, “estará sentando un gravísimo precedente al permitir a un órgano administrativo intervenir para inhibir el sentido del voto de los consejeros del INE, vulnerando así su autonomía e independencia. ¡Muy preocupante”.