Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 4

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández; el vicecoordinador de este grupo parlamentario, Ignacio Mier, y la presidenta de la cámara, Laura Itzel Castillo, informaron ayer que no han sido notificados de que sus visas estadunidenses hayan sido canceladas, luego de que circularon versiones periodísticas en el sentido de que la Casa Blanca retiró el visado a 50 políticos mexicanos.

Entre los que se encuentran en esa situación, está el ex gobernador de Guerrero, el priísta Héctor Astudillo, quien reconoció que a su documento de ingreso al país del norte se le quito la validez.

En conferencia de prensa, López Hernández aseguró que no ha sido informado por ningún país de los que tiene visado, sobre la cancelación de ese documento. “Desde luego también soy consciente de que cada gobierno que emite una visa a favor de un ciudadano de un país extranjero puede revocarla, puede ampliar el plazo, puede cancelarla, pero en este momento desconozco algún procedimiento de este tipo”.

Añadió que no solicitó el visado diplomático, aunque podría haberlo hecho por ser legislador, y que sí pidió el pasaporte diplomático, pero no lo ha usado.

Laura Itzel Castillo sostuvo que no tiene información de que a algún senador de su grupo parlamentarios se le haya cancelado el documento estadunidense y consideró que debería verificarse realmente lo que se está diciendo en torno a esa lista.

Ignacio Mier expuso que tampoco ha recibido ninguna notificación sobre su visa y recordó que recientemente estuvo en el vecino país del norte efectuando visitas de trabajo al Capitolio y al Departamento de Estado.

Antes de mostrar el documento estadunidense a los medios de comunicación, informó que no hizo uso del derecho que tiene a solicitar una visa diplomática.