Jueves 16 de octubre de 2025, p. 4
El Senado transfirió ayer 800 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) que formaban parte del extinto Fideicomiso para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de esta cámara, y cuyos recursos ascendían a mil 75 millones de pesos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer lo anterior al puntualizar que los 274 millones restantes los retendrá el Senado para atender los compromisos derivados de la extinción del fondo, como juicios laborales o mercantiles.
Explicó que se tenía pensado trasladar a la Tesorería el remanente final en enero próximo, pero “por el tipo de terminación” del mecanismo, “podríamos nosotros tener todavía un año más de plazo para hacer la devolución”.
El político tabasqueño declaró en conferencia de prensa que se decidió extinguir el fideicomiso creado el 5 de abril de 1994, porque ya cumplió con su objetivo inicial, y manifestó desconocer la razón por la cual no se había dado por concluido antes, pese a que en 2019 hubo reformas a la ley del ramo para finiquitar los que había en organismos autónomos y dependencias del Ejecutivo.
Extinción de fideicomiso
Ignacio Mier, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que por el momento no se tiene contemplado edificar nuevos edificios del Senado en los predios aledaños que tiene.
López Hernández apuntó que la extinción se inició el mes pasado y para reintegrar los recursos a la Tesorería se dialogó con su titular y con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Presente en la rueda de prensa, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, aseguró, por otra parte, que ha sido un éxito el acopio de víveres para los damnificados por las intensas lluvias ocurridas en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.
El presidente de la Jucopo expuso que la primera entrega de lo reunido se llevará a cabo este jueves en el Campo Militar número 1 y simultáneamente se hará otra en las instalaciones que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en el aeropuerto de Pachuca, en donde se concentran la ayuda para las comunidades que aún están aisladas en Hidalgo y a las que sólo se puede llegar por helicóptero.
Se va a apoyar con varias decenas de miles de despensas, picos, palas, carretillas y agua potable. También se van a entregar 80 mil galones del vital líquido, agregó.
López Hernández destacó por lo demás, que todas las bancadas tienen la disposición de ayudar y donar parte de su dieta de manera voluntaria.