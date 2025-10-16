Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 4

El Senado transfirió ayer 800 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) que formaban parte del extinto Fideicomiso para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de esta cámara, y cuyos recursos ascendían a mil 75 millones de pesos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer lo anterior al puntualizar que los 274 millones restantes los retendrá el Senado para atender los compromisos derivados de la extinción del fondo, como juicios laborales o mercantiles.

Explicó que se tenía pensado trasladar a la Tesorería el remanente final en enero próximo, pero “por el tipo de terminación” del mecanismo, “podríamos nosotros tener todavía un año más de plazo para hacer la devolución”.

El político tabasqueño declaró en conferencia de prensa que se decidió extinguir el fideicomiso creado el 5 de abril de 1994, porque ya cumplió con su objetivo inicial, y manifestó desconocer la razón por la cual no se había dado por concluido antes, pese a que en 2019 hubo reformas a la ley del ramo para finiquitar los que había en organismos autónomos y dependencias del Ejecutivo.

Extinción de fideicomiso

Ignacio Mier, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, señaló que por el momento no se tiene contemplado edificar nuevos edificios del Senado en los predios aledaños que tiene.