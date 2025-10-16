Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 3

Horas antes de que el Senado avalara la minuta de la Ley de Amparo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay retroactividad en el ajuste que hizo al transitorio, y quedan salvaguardadas las demandas colectivas.

Aseguró que en la Cámara de Diputados se aprobó “prácticamente la misma propuesta que presentó el ministro (en retiro Arturo) Zaldívar (actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia)”, por lo cual queda la jurisprudencia que estableció “la antigua Corte”, de en qué temas se aplican nuevos leyes y en cuáles, no.

Todavía el martes, dijo, “los diputados cambiaron algunos puntos que consideraron necesario modificar; tenía que ver con la suspensión en permisos y concesiones”.

Y fue modificado para que “se quedara como está actualmente, es decir, que sí pueda haber suspensión provisional” y estuvieron, afirmó, “en contacto con la Consejería Jurídica, por lo que me informaron. Garantiza el derecho de amparo en estos casos, que creo que es importante”.