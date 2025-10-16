A

hora que se inauguró otra temporada de bolas de cristal (ya se conocieron los más recientes “aportes” de esos destartalados adminículos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgó las “novedades” que la propia le reveló (Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, 2025: ¿cómo salir de la trampa de baja capacidad para crecer?): la región “enfrenta tres trampas del desarrollo que limitan la mejora en el bienestar de su población: baja capacidad para crecer; alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y reducidas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva”.

Parece que la bola de cristal de la Cepal se pasmó, porque tal “revelación” es prácticamente la misma que el propio organismo difunde desde la década de los 90, años en los que las “trampas del crecimiento” comenzaron a aparecer en sus informes. Así, transcurridas más de tres décadas, los “descubrimientos” resultan ser los mismos, sin aparentemente encontrar los factores que ocasiona el estancamiento de las economías regionales, pero siempre recomendando ajustes y más ajustes, los cuales, por lo visto, no han servido para nada, salvo para mantener a los latinoamericanos en condiciones cada vez más precarias, es decir, totalmente lo contrario de la oligarquía regional.

El más reciente informe del organismo especializado de la ONU indica que para salir de la “trampa” del bajo desarrollo “es imperativo redoblar los esfuerzos para promover la transformación productiva de las economías, con el fin de dinamizar la productividad y alcanzar un crecimiento más elevado, sostenido, inclusivo y sostenible. Esta transformación, entendida como un proceso de sofisticación, diversificación y cambio estructural positivo, constituye una prioridad impostergable para los países de la región. No es algo que vaya a ocurrir espontáneamente o por obra de una mano invisible: es preciso aplicar políticas públicas deliberadas, coordinadas con todos los actores claves y de largo plazo. Ese esfuerzo de dar dirección a la acción colectiva, que es, ante todo, un esfuerzo de gobernanza, es la característica central de la nueva generación de políticas de desarrollo productivo necesarias”.Recientemente, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, advirtió que si la región no inicia “una nueva era de crecimiento alto, sostenido, inclusivo y sostenible, nos enfilamos hacia una tercera década perdida”, lo cual, sin duda, casi es un hecho, pero a la hora de aportar posibles salidas a ese terrorífico panorama, el sucesor de Alicia Bárcena de nueva cuenta cayó en lo mismo: “para evitarlo, los países deben escalar y mejorar sus políticas de desarrollo productivo a partir de una nueva visión, que incluye, entre otras cosas, trabajar en agendas estratégicas en torno a sectores impulsores, esfuerzos colaborativos multinivel y multiactor, y promoción de clústeres y otras iniciativas de articulación productiva”, es decir, nada que la propia institución no haya “recomendado” en las últimas tres décadas.