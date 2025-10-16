▲ REÚNEN AYUDA EN EL ZÓCALO. Un centro de acopio fue instalado en el primer cuadro de la Ciudad de México, adonde llegan las donaciones para los damnificados por las lluvias. Foto Víctor Camacho

aimado, Donald Trump ha ido ganando tiempo. Mientras despliega otras operaciones de “reordenamiento” mundial, a México le ha aplicado un trato de creciente erosión, centrado en los aranceles y lo comercial y en la guerra contra el narcotráfico (el fentanilo como bandera explícita) y el crimen organizado.

El mandatario estadunidense ha sostenido un ataque de aparente baja intensidad que cada vez muestra los colmillos en posición de ataque. Ha ido sometiendo a la institucionalidad mexicana a su dinámica de amenazas y chantajes, negociaciones, toma de utilidades y vuelta a las amenazas y chantajes, en un ciclo de cuyas fases la presidenta Claudia Sheinbaum ha podido conservar la figura merced a concesiones y acuerdos que satisfagan la voracidad del “amable” secuestrador.

Esa evolución beligerante contra México tiene como palanca de presión el presunto combate al narcotráfico y, en estos días ha subido de tono provocador con mensajes de “periodismo” gringo de élite respecto al retiro de visas a políticos, sobre todo de tinte guinda (sea éste genuino o artificial), la siembra de narcomantas que amenazan (desde Baja California Sur) con el asesinato de paisanos de Trump y declaraciones amenazantes de altos funcionarios halcones desde Washington.

Todo lo que ha ido instalando Trump en México (comenzando por el embajador boina verde, Ronald Johnson; la acometida “quita visas” del subsecretario de Estado, Christopher Landeau, y la promoción de “profetas” del desastre y aliados vendepatrias) tiene como necesaria referencia lo que está sucediendo en Venezuela, aunque las circunstancias de cada país sean diferentes en varios terrenos (en México no hay objeciones fundadas ni creíbles respecto al triunfo electoral de la presidenta Sheinbaum, por ejemplo).

El habitante de la Casa Blanca reconoció ayer ante periodistas que autorizó acciones de la CIA en Venezuela y que se analizan escenarios de acción armada en ese país. Además, quien dio luz verde al asesinato de presuntos traficantes de drogas en pequeñas embarcaciones en el Caribe ha dicho que está estudiando acciones “en tierra” contra cárteles en Venezuela.