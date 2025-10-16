S

enado y Cámara de Diputados, tras acaloradas discusiones, aprobaron la reforma a la Ley de Amparo y ahora lo que sigue es la firma y publicación por la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum. La crítica opositora a la ley es que podrá dársele efectos retroactivos, lo cual no está permitido por la Constitución. Se le hicieron cambios antes de la discusión final para atender los puntos de vista de los inconformes. La Presidenta se pronunció en contra de darle retroactividad a la nueva norma. Si hubiera ocurrido que los legisladores no atendieron su opinión –a veces han aparecido en el Diario Oficial contenidos distintos a los acordados–, existe la opción del veto.

La visa como castigo

Mucho hemos luchado los mexicanos contra cualquier intento de amordazar nuestra libertad de palabra. Lo curioso es que un presidente, no mexicano, sino el de Estados Unidos, impone castigo a quienes de alguna manera lo critiquen o incomoden. También a narcopolíticos, hay que decirlo. Según el ex gobernador de Guerrero y actual coordinador de Enlace Político de Movimiento Ciudadano (MC), Héctor Astudillo, fue privado de su visa porque hizo unas declaraciones en el sentido de que “los aranceles no afectan a los empresarios, sino a hombres y mujeres, principalmente a los guerrerenses que trabajan en los campos de Sinaloa, especialmente en estos tiempos críticos para el país”.

Cambios en el gabinete

No estaba en los planes la situación extraordinaria que está enfrentando el gobierno federal como resultado de las fuertes lluvias en una amplia región del país, principalmente en Veracruz. La presidenta Sheinbaum dijo hace unas horas que está entregando el alma y no faltará ayuda y apoyo a los damnificados. ¿Y su equipo? En situaciones como ésta se pone a prueba su desempeño. Claudia ha expresado que no tiene pensado hacer cambios, está satisfecha con su trabajo. Sin embargo, la opinión pública advierte diferencias. Los mejor evaluados, al terminar el primer año del sexenio, son hombres y mujeres que están demostrando pasión por su trabajo.

La “novena” de Claudia

Para decirlo con lenguaje beisbolero, éstos son los mejor evaluados por los ciudadanos. Sin ningún orden especial: Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda; Rosa Icela Rodríguez, Gobernación; Alicia Bárcena, Medio Ambiente; Martí Batres, director del Issste; Marcelo Ebrard, Economía; Adriana Montiel, Bienestar; Juan Ramón de la Fuente, Relaciones Exteriores; Omar García Harfuch, Seguridad, y Luz Elena González, Energía. En un renglón aparte habría que mencionar a los mandos militares, el secretario de la Defensa, general Ricardo TrevillaTrejo, y al titular de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales. La mirada de los mexicanos estará siguiendo su actuación en estos días de la crisis desatada por las lluvias.