E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que su país se encuentra ya en guerra comercial con China, y afirmó que los aranceles son una herramienta muy importante para su defensa y seguridad nacional, hasta el punto de que sin ellas su país “sería nada”.

Es cierto que el gigante asiático ha sido objeto de los ataques arancelarios estadunidenses desde hace casi una década, y que enfrenta un ataque sistemático por parte de Washington y sus aliados, decididos a impedir que logre la supremacía –e incluso el equilibrio– en los ámbitos científico y tecnológico en el puñado de rubros que todavía no domina. Sin embargo, hablar de un enfrentamiento entre las dos mayores economías del planeta disfraza una realidad en la que el trumpismo ha emprendido la guerra contra el mundo entero, con la solitaria excepción del régimen genocida de Israel.

A Cuba, Irán, Rusia, Venezuela y otros países que no se doblegan ante sus desplantes imperiales les redobla las sanciones ilegales que, de acuerdo con la revista científica The Lancet, causaron de manera indirecta la muerte de medio millón de civiles al año entre 1971 y 2021. A Brasil lo castigó con aranceles exorbitados por juzgar y condenar al fallido golpista Jair Bolsonaro; a India, por comprar hidrocarburos rusos; y a sus aliados más cercanos –los miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón, Corea del Sur, Taiwán–, por el simple hecho de adelantar a Estados Unidos en uno o varios sectores en los que a Trump se le ocurrió que su país debería descollar.

A otros países, incluidos muchos que se encuentran entre los más pobres del mundo y venden a la superpotencia bienes por valores ínfimos, los atacó con tarifas comerciales sin otro sentido aparente que exhibir su capacidad de trastocar las vidas de millones de personas. Si a lo anterior se añade el daño que inflige al equilibrio ambiental y a la salud humana con su cruzada contra las energías renovables y toda medida para atemperar el cambio climático, queda claro que el magnate está en guerra contra el planeta y contra el sentido común.