Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 23

Madrid. Las televisoras en España se han convertido en el nuevo Parlamento, donde se fija la agenda política, se confrontan las ideas –la mayoría de las veces a gritos–, y donde proliferan desde hace unos años periodistas o tertulianos capaces de “opinar” con la misma “solvencia” de la importancia del más reciente hallazgo científico en la Universidad de Yale que de las bondades y defectos de la ley más actual del gobierno.

Es un terreno hostil, en el que sobrevuelan las mentiras manifiestas, los bulos malintencionados, las fake news, que se propagan como llama de pólvora en las redes sociales.

En ese hábitat escabroso hay algunos periodistas, la mayoría de derechas, que directamente insultan, como llamar “gorda” a una política, o definen de “ingenua” a una mujer violada por una “manada” de jóvenes durante unas fiestas populares.

Además del sinfín de bulos que han circulado contra el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y su entorno, como asegurar que su esposa, Begoña Gómez, en realidad nació “hombre” y es transexual (similar al que inventaron a la esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron) o aseverar que durante su juventud el propio Sánchez lucró de los negocios de prostitución que regenteaba su suegro.

Al ver una tertulia televisiva, sobre todo de alguna cadena privada, puede escuchar cómo un periodista, en este caso Vicente Gil, del polémico portal informativo OKDiario, fundado por Eduardo Inda, califica a Pedro Sánchez de “cobarde rata miserable”; o que para referirse a algunas de las mujeres que participaron en la Global Sumud Flotilla llamaran a la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau “gorda” y “ególatra” que “debería acabar en un zoológico” y a Greta Thunberg “la progre más idiota del planeta”. También se puede escuchar al ultraderechista y periodista Eduardo García Serrano al describir a la ex consejera de Sanidad de Cataluña, Marina Geli: “Esta señora es una guarra, una puerca y está creando degenerados. Una guarra que anima a los jóvenes a meneársela (masturbarse)”.

Desde hace unos años, sobre todo a raíz del surgimiento del movimiento social del 15M, en plena crisis económica de 2011, la programación diaria de las televisoras cambió para siempre. Si antes la información política era residual, y en los noticieros se limitaba a algún programa o dos de análisis y debate a la semana, de pronto las televisoras privadas vieron en la politización creciente de la sociedad y, sobre todo, en el profundo malestar reinante contra la clase política, un espacio para hacer caja.

Todas las cadenas, sobre todo Antena 3, la Sexta y Telecinco, se llenaron de tertulias políticas o lo que algunos llaman infoentretenimiento, programas de actualidad, que, más que informar, su vocación es entretener, de ahí que la constante sea el grito, el insulto y hasta la agresión.

Hasta 12 horas al día de infoentretenimiento

Hoy día, la mayoría de los canales de televisión en España, ya sean públicos o privados, tienen entre ocho y 12 horas diarias de información política o debates a través de las tertulias. Es un formato barato, una mesa de debate con participantes de ideas antagónicas, que cobran entre 150 y 500 euros por programa, y que sirve para rellenar horas y horas de televisión.

José Manuel Palacio Arranz, uno de los mayores expertos en comunicación audiovisual en España, con una amplía obra académica y profesor en la prestigiosa Universidad Carlos III de Madrid, explicó a La Jornada: “lo que ocurre en España no es singular, aunque sí se produce con una intensidad singular y se debe a la polarización política, aunque eso tampoco es exclusivo de España, pero es verdad que lo que está pasando ahora mismo aquí no ocurre en Italia, Francia, Reino Unido o Alemania, donde también tienen enormes diferencias políticas.