Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 22

Moscú. El titular del Kremlin promulgó la ley que ratifica el acuerdo de cooperación militar entre los gobiernos de Rusia y de Cuba, informaron las principales agencias noticiosas rusas.

Según Rossiskaya Gazeta, periódico del gobierno ruso, el documento se firmó en 2025 tanto en La Habana, el 13 de marzo, como en Moscú, el 19 del mismo mes, hecho que no se reportó públicamente, lo cual hace pensar a los observadores que se negoció con total discreción.

El gobierno ruso explica en el memorando que presentó a los diputados de la Duma, quienes aprobaron la ley de ratificación el 7 de octubre pasado, que el acuerdo aspira a “facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar” entre ambos países, así como “proporciona el fundamento legal para definir los objetivos, las áreas y las modalidades” de esa colaboración bilateral.