▲ Manifestantes chocaron con policías en las cercanías del Congreso, en Lima. El gobierno reportó 75 heridos. Foto Ap

Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 22

Lima. Miles de jóvenes peruanos marcharon en ciudades de la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonia para exigir la renuncia del presidente interino José Jerí y de los integrantes del Congreso, así como la derogación de leyes que a su entender favorecen la criminalidad y en rechazo al crimen organizado por la ola de extorsiones y asesinatos sin precedentes.

Al menos 75 personas resultaron heridas en enfrenamientos ocurridos en esta capital, informaron las autoridades al cierre de esta edición.

La protesta de organizaciones juveniles autodenominadas Generación Z se produjo en medio de un alza de los reportes de asesinatos y extorsiones. Aunque en el mundo dicha denominación corresponde a los menores de 30 años, en Perú las protestas incluyen también a sindicalistas y familiares de civiles muertos en las manifestaciones de 2022 y 2023.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria de facto Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre.

El derechista Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del Parlamento, asumió el cargo de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregarlo al elegido en los comicios generales del próximo año.

Antes del inesperado cambio de presidente, jóvenes, transportistas, artistas y otros sectores convocaron a la protesta en una demostración más del profundo malestar con la clase dirigente. Perú ha pasado por siete gobiernos en la última década, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.