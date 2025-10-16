▲ Docenas de reporteros entregaron ayer sus credenciales de acceso y abandonaron la sala de prensa del Pentágono en lugar de aceptar nuevas restricciones del gobierno a su trabajo, alejando aún más a los periodistas que cubren a las fuerzas armadas. El gobierno federal sostuvo que las flamantes reglas son “de sentido común”. Los medios de comunicación rechazaron de manera casi unánime las pautas impuestas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, las cuales dejarían a los periodistas vulnerables a ser expulsados por publicar información –clasificada o no– que no haya sido aprobada por la autoridad para su divulgación. Muchos de los reporteros esperaron para salir juntos a las 4 de la tarde, la hora límite establecida por el Pentágono para abandonar el edificio. A medida que se acercaba la hora, los profesionales de la información alineaban en la salida cajas con sus expedientes de trabajo, libros y fotos. Al final, entre 40 y 50 periodistas entregaron su acreditación de prensa. Foto Ap