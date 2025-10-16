Ángel González

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 21

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje al pueblo de Estados Unidos para explicar que los venezolanos no quieren una guerra, a propósito de la creciente amenaza que la administración de Donald Trump hacia la nación bolivariana con un despliegue militar en el mar Caribe.

Al mismo tiempo, la cancillería venezolana rechazó “las declaraciones belicistas y extravagantes el presidente estadunidense en las que admite públicamente haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela”.

Maduro se refirió al asunto en su discurso de la reunión plenaria del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, espacio de diálogo que convoca a todos los sectores de la sociedad venezolana, precisamente para responder en unidad a la amenaza de guerra proveniente del extranjero.

“Una de las tareas que debe profundizarse es llevar la verdad y la fuerza y voluntad de paz de Venezuela a la opinión pública estadunidense, ganar la paz de Venezuela en la opinión pública estadunidense (…) Decirle al pueblo de Estados Unidos: no a la guerra, no queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica”, expuso. Y agregó en inglés: “To the people of the United States: not war, yes peace, please”.

Maduro pidió a empresarios, artistas e intelectuales que se comuniquen con sus pares estadunidenses para romper con el discurso que busca anatemizar a Venezuela.

“En Estados Unidos pretenden mentir todos los días y decir que los venezolanos son algo así como una derivación de una banda criminal que aquí derrotamos y exterminamos, el famoso Tren de Aragua.”

Dijo que deben cesar las afirmaciones discriminatorias y xenófobas de comparar a la identidad venezolana con grupos criminales.

“Ni la gente de Aragua es del Tren de Aragua, ni Venezuela es el Tren de Aragua. Venezuela es un país de gente decente, honesta, trabajadora, solidaria, humana”, exclamó.

“No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30 mil desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina (...) ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia)? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”, sostuvo el presidente Maduro.

Sobre la inteligencia y el magnate

Las declaraciones de Maduro se dieron a sólo horas de que su par estadunidense afirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.