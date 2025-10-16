Ap

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 21

Washington. El presidente estadunidense, Donald Trump, confirmó ayer que dio autorización a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, y destacó que sopesa la posibilidad de operativos terrestres en ese país.

El contexto de la declaración es que ejército estadunidense ha llevado a cabo una serie de ataques contra embarcaciones presuntamente con contrabando de drogas en el mar Caribe desde principios de septiembre, las cuales han dejado como resultado cinco barcos destruidos y 27 personas muertas.

Cuatro de esas embarcaciones partieron de Venezuela. Hasta ahora, la administración Trump no ha presentado pruebas de que esas lanchas hayan transportado estupefacientes.

Al preguntarle por qué autorizó a la CIA llevar a cabo operaciones en Venezuela, el mandatario respondió: “di la autorización por dos razones: número uno, han vaciado sus prisiones en Estados Unidos de América. Y la otra cosa, las drogas, tenemos muchos narcóticos que vienen de Venezuela, y muchos de esos estupefacientes venezolanos llegan por mar a Estados Unidos”.

En la Casa Blanca, el magnate agregó que su gobierno “está considerando (operaciones por) tierra”, y evalúa la posibilidad de ataques adicionales en la región. Se negó a decir si la CIA tiene autoridad para tomar medidas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

The New York Times publicó la víspera que la CIA recibió luz verde para las acciones encubiertas en Venezuela. Washington declaró hace unas semanas a los cárteles del narcotráfico “combatientes ilegales” y anunció que se encuentra en un “conflicto armado” con ellos, al justificar la acción militar como una escalada necesaria para detener el flujo de drogas.