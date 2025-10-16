Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 20

Madrid. La justicia de Israel aceptó acortar de nuevo la vista judicial a la que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acudió ayer como imputado, después de que sus abogados solicitaron reducir la duración de la misma al alegar que el jefe de gobierno está resfriado.

Netanyahu dijo que los síntomas del resfriado “no han mejorado”, y subrayó que sus médicos recomendaron varios días de reposo o, al menos, “reducir las horas de trabajo durante los próximos días”.