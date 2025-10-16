Mundo
Ver día anteriorJueves 16 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/16. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Netanyahu acorta la audiencia en su contra/
A nterior
S iguiente
 
Netanyahu acorta la audiencia en su contra
 
Periódico La Jornada
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 20

Madrid. La justicia de Israel aceptó acortar de nuevo la vista judicial a la que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, acudió ayer como imputado, después de que sus abogados solicitaron reducir la duración de la misma al alegar que el jefe de gobierno está resfriado.

Netanyahu dijo que los síntomas del resfriado “no han mejorado”, y subrayó que sus médicos recomendaron varios días de reposo o, al menos, “reducir las horas de trabajo durante los próximos días”.

En la historia del país, es el primero en ese cargo en ser imputado y ha sido acusado de pagar sobornos, fraude y abuso de poder en tres casos, como parte de las investigaciones encabezadas por el ahora ex fiscal general Avichai Mandelblit.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto