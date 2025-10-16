▲ A vista de dron, uno de los cruces de caminos en Gaza devastado por dos años de incesantes bombardeos. Foto Ap

Afp, Ap, Reuters, Europa Press, Xinhua y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 20

Ginebra. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)-Palestina acusó ayer que Israel continúa con la guerra y en la franja Gaza siguen muriendo civiles a pesar del alto el fuego que entró en vigor hace cinco días.

El ejército israelí “sigue matando civiles” en zonas donde se ha replegado desde que entró en vigor el cese de hostilidades, con al menos 15 palestinos muertos a tiros desde el 10 de octubre, indicó la ONU, citada por Al Jazeera.

“Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente del lugar del incidente y su proximidad a la línea de despliegue acordada”, afirmó.

Ajith Sunghay, jefe de la ONU-Palestina, sostuvo: “es vital que la tregua conduzca a una paz duradera y al respeto de los derechos de los palestinos.

“Es imperativo garantizar que el alto el fuego se mantenga y avance hacia la recuperación y la plena realización del derecho de los palestinos a la autodeterminación”, dijo.

La ONU confirmó por otro lado que sus equipos humanitarios pudieron entregar ayuda a la población gazatí, pero instó a las autoridades israelíes a abrir nuevos cruces fronterizos, entre ellos el de Rafah, que comunica el enclave palestino con Egipto.

Amplias zonas de la ciudad de Gaza y del norte del enclave permanecen bajo el control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), lo que impide a muchos residentes regresar a sus hogares. Al menos 15 palestinos que intentaban acercarse a lo que quedaba de sus viviendas han sido asesinados por fuego israelí en zonas donde el ejército se encuentra replegado.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió a los gazatíes que retornan que “cualquier violación” de la línea de retirada de su ejército, “que incluye más de 50 por ciento del territorio de Gaza (…) será recibida con una respuesta inmediata. Ayer los terroristas que intentaron acercarse y cruzar fueron repelidos, y esto seguirá siendo así en el futuro”, escribió en X.