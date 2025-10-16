Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 29

Ecatepec, Méx., Una persona lesionada y tres casas dañadas fue el saldo de una explosión por acumulación de gas en una vivienda del fraccionamiento La Joya, en Ecatepec, informó Protección Civil municipal.

El percance se suscitó ayer en la tarde en el inmueble de la calle Milpa Alta, donde el combustible se acumulo en una estufa y destruyó muebles, enseres, ventanas y puertas.

La detonación alcanzó dos viviendas aledañas que quedaron con vidrios rotos y muebles deteriorados.