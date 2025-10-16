Jueves 16 de octubre de 2025, p. 29
Ecatepec, Méx., Una persona lesionada y tres casas dañadas fue el saldo de una explosión por acumulación de gas en una vivienda del fraccionamiento La Joya, en Ecatepec, informó Protección Civil municipal.
El percance se suscitó ayer en la tarde en el inmueble de la calle Milpa Alta, donde el combustible se acumulo en una estufa y destruyó muebles, enseres, ventanas y puertas.
La detonación alcanzó dos viviendas aledañas que quedaron con vidrios rotos y muebles deteriorados.
Una mujer de 67 años, quien resultó herida en la casa de la explosión, fue atendida por los cuerpos de rescate del municipio.
Elementos de Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública de la demarcación acordonaron la zona. Las autoridades realizaban ayer la evaluación de daños para determinar si los inmuebles afectados podrían ser habitadas de nuevo.