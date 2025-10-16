Ernesto Martínez E. y Juan Carlos G. Partida

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 29

Productores de maíz de la Ciénega de Chapala, Michoacán, bloquearon ayer la carretera Jiquilpan-Sahuayo, para exigir a los gobiernos estatal y federal mejores precios por sus cosechas, pues el costo de producción por hectárea es de 55 mil pesos; sin embargo, venden la toneladas en 4 mil 200 pesos.

También hubo bloqueos en Jiquilpan, Villamaría, Sahuayo, Briseñas, Ixylán, Venustiano Carranza y en los límites de Michoacán con La Barca, Jalisco, informaron autoridades agropecuarias de la entidad.

Los maiceros participaron antier en la protesta nacional y señalaron que años van y vienen y no avanzan. Destacaron que producir un kilo de maíz les cuesta 5.5 pesos, pero se los quieren pagar en 4.85.

En tanto, los campesinos en plantón en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia, a la altura del macrolibramiento al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, cumplieron 24 horas de protesta.

Aunque ayer permitieron el paso de vehículos particulares y de carga, muchos de ellos pasaron la noche en espera de que terminaran las protestas de los hombres de campo.

Los agricultores retiraron el cerco bajo el entendido que la mesa de negociación del viernes en la Ciudad de México con autoridades federales les resuelva definitivamente la petición de mejorar el precio de garantía del grano, de lo contrario regresarán a cerrar carreteras.

“Se acordó liberar la vialidad a cambio de la mesa de trabajo y la solicitud de no afectar a terceros”, explicó Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco, quien acudió al sitio para convencerlos de dejar el paso libre.