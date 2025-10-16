Silvia Chávez González

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 29

Cuautitlán Izcalli, Méx., Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán Campo 4, un colectivo y vecinos de cuatro poblados de esta demarcación dieron paso libre por la caseta de la autopista México-Tepotzo-tlán, para exigir un plan integral de reparación de vialidades en torno al recinto universitario, que incluye arterias como la avenida Jesús Jiménez Gallardo, y la carretera Cuautitlán-Teoloyucan.

“Estudiar no debería ser una carrera de obstáculos”, “Reparación de vialidades”, “Tres horas para llegar a la Facultad”, “Derecho humano a la movilidad”, fueron algunas consignas de los manifestantes, que en un principio se concentraron en el exterior de la FES, bloquearon la carretera Cuautitlán-Teoloyucan por algunos minutos, y entonces se dirigieron a la autopista México-Querétaro.

Los estudiantes plantearon que la dirección del Campo 4 de dicha facultad suspendió clases desde el pasado 8 de octubre y hasta el próximo 22, para que las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli y de la Junta de Caminos del Estado de México comenzaran la reparación de las vías de comunicación; sin embargo, dijeron que piden una solución de fondo al daño de las vialidades.

Colectivos y vecinos apoyan manifestación

Vecinos de las comunidades Santa Bárbara, San Sebastián Xhala, El Socorro, San Lorenzo Río Tenco, así como el colectivo Xochitla Vive, se integraron a la manifestación y sostuvieron que sus demandas por mejorar vialidades alrededor de la FES comenzaron durante la administración estatal que encabezó el entonces gobernador Arturo Montiel Rojas (1999-2005), pero después de 20 años las condiciones de movilidad han empeorado en la región por el daño vial y el incremento de centros logísticos que aumentan la presencia de unidades de carga que fracturan los asfaltos.