Demandan seguridad y mejoras en vialidades
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 29
Cuautitlán Izcalli, Méx., Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán Campo 4, un colectivo y vecinos de cuatro poblados de esta demarcación dieron paso libre por la caseta de la autopista México-Tepotzo-tlán, para exigir un plan integral de reparación de vialidades en torno al recinto universitario, que incluye arterias como la avenida Jesús Jiménez Gallardo, y la carretera Cuautitlán-Teoloyucan.
“Estudiar no debería ser una carrera de obstáculos”, “Reparación de vialidades”, “Tres horas para llegar a la Facultad”, “Derecho humano a la movilidad”, fueron algunas consignas de los manifestantes, que en un principio se concentraron en el exterior de la FES, bloquearon la carretera Cuautitlán-Teoloyucan por algunos minutos, y entonces se dirigieron a la autopista México-Querétaro.
Los estudiantes plantearon que la dirección del Campo 4 de dicha facultad suspendió clases desde el pasado 8 de octubre y hasta el próximo 22, para que las autoridades municipales de Cuautitlán Izcalli y de la Junta de Caminos del Estado de México comenzaran la reparación de las vías de comunicación; sin embargo, dijeron que piden una solución de fondo al daño de las vialidades.
Colectivos y vecinos apoyan manifestación
Vecinos de las comunidades Santa Bárbara, San Sebastián Xhala, El Socorro, San Lorenzo Río Tenco, así como el colectivo Xochitla Vive, se integraron a la manifestación y sostuvieron que sus demandas por mejorar vialidades alrededor de la FES comenzaron durante la administración estatal que encabezó el entonces gobernador Arturo Montiel Rojas (1999-2005), pero después de 20 años las condiciones de movilidad han empeorado en la región por el daño vial y el incremento de centros logísticos que aumentan la presencia de unidades de carga que fracturan los asfaltos.
Pobladores documentaron el deterioro por baches que ya alcanzan más de un metro de largo por 20 centímetros de profundidad en la calle Jesús Jiménez Gallardo, donde se quedan atorados automóviles y transportes de carga, al igual que todo tipo de unidades motrices, y la situación empeora si está lloviendo, porque no se ven las oquedades.
Los estudiantes recordaron que en mayo pasado, cinco estudiantes fallecieron durante una tormenta, cuando se dirigían a la calle Jesús Jiménez Gallardo y al tratar de subir a un puente vehicular, el auto que tripulaban se fue al canal de aguas negras del Emisor Poniente; y para evitar nuevos siniestros similares reiteraron sus demandas de un plan integral de mejora vial.
Entre sus solicitudes mencionaron concluir el colector principal, reparaciones en el sistema de drenaje, pavimentos con concreto hidráulico, concluir la ampliación a cuatro carriles de la carretera Cuautitlan-Teoloyucan, cumplir con un corredor para peatones y rutas seguras.
El contingente avanzó por la calle Jesús Jiménez Gallardo, y de ahí bajó a la autopista México-Querétaro, para dirigirse a la caseta de peaje donde permitieron el libre paso para demandar la presencia de autoridades que asumieran el compromiso de reparar las vías de comunicación.
De su lado, la alcaldía de Cuautitlán Izcalli informó en su cuenta oficial de Facebook que en cumplimiento con los acuerdos suscritos con alumnos y autoridades de la FES Cuautitlán Campo 4, desde el lunes anterior se trabaja sobre la avenida Jesús Jiménez Gallardo, en la cual han reparado el drenaje, realizado succión de agua estancada y avanzan con el bacheo.
Sostuvo que pasaron “años de abandono de esta vialidad”, y acompañó su comunicado con fotografías de trabajadores y máquinas laborando en la zona.