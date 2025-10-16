Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 27

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y la embajada de Rusia en México expresaron ayer su solidaridad con el pueblo y el gobierno mexicanos, tras las inundaciones que han dejado 66 muertos y severos daños en varios estados. En un mensaje en X, Díaz-Canel transmitió sus condolencias a la presidenta Claudia Sheinbaum y ofreció la cooperación del gobierno cubano en las labores de recuperación y atención a los damnificados. Aparte, la embajada de Rusia externó su respaldo y condolencias a las familias de las víctimas, además de desear pronta recuperación a los afectados, y reafirmó el apoyo de su país al “pueblo amistoso de México”.