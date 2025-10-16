▲ La localidad de Oxitempa, en Veracruz, sigue aislada y la situación se agrava al perder habitantes documentos oficiales. Foto Alfredo Domínguez Noriega

Fabiola Martínez y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplica un plan emergente para la recuperación de credenciales para votar en las zonas afectadas por las lluvias.

Las personas que estén en esa situación pueden tramitar la reimpresión del documento en el módulo más cercano (aunque algunos suspendieron temporalmente operaciones) y podrán hacer el trámite mediante identificación de huellas capturadas previamente en el sistema.

El instituto nacional precisó que en este plan emergente el interesado debe haber tenido su credencial vigente y su acta de nacimiento digitalizada en la base de datos del padrón electoral.

Para obtener el remplazo de la credencial es indispensable que las personas cumplan el requisito y, en caso de no tener el acta digital, pueden obtenerla en la página electrónica del Registro Civil.

Por las lluvias intensas de la semana pasada, algunos módulos suspendieron servicio, entre ellos el ubicado en la localidad Lolotla, Hidalgo; otro en Tepehuacán de Guerrero, en esta misma entidad. En Puebla también hubo afectaciones en módulos de Huauchinango y Xicotepec, mientras en Veracruz continúan sin servicio varios módulos ubicados en Poza Rica, Tuxpan y Zongolica.

CFE, con capacidad de respuesta en Poza Rica

Debido a los cambios constitucionales en materia de energía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene la capacidad de restablecer el suministro eléctrico en menor tiempo cuando ocurren contingencias meteorológicas, afirmó la directora general de la empresa pública, Emilia Esther Calleja Alor.