Laura Poy Solano y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 26

Cientos de escuelas de educación básica y media superior se han visto afectadas por las intensas lluvias en varias entidades.

Los planteles tuvieron daños en bardas perimetrales, en su infraestructura y equipamiento, además del riesgo que implica el reblandecimiento de tierra en laderas y caminos, expusieron profesores y directivos.

En la zona norte de Veracruz, 43 municipios están sin clases. Maestros demandaron a las autoridades estatales incluir en la suspensión de actividades a planteles de la sierra de Totonocapan, como Coxquihui, Filomeno Mata y Mecatlán, entre otros, donde hay afectaciones.

En la región Otomí-Tepehua y en la Huasteca hidalguense, educadores damnificados señalaron que los colegios permanecen sin actividades, mientras continúan los cierres de caminos y carreteras.

En Puebla, escuelas de 38 municipios permanecen cerradas. De acuerdo con datos de la autoridad educativa local, hasta el pasado lunes se notificaron 116 centros escolares con daños, lo que afecta a poco más de 16 mil alumnos, tanto de nivel básico como de educación media superior.

En la Sierra Gorda de Querétaro se reporta el mayor número de escuelas con destrozos. Datos de la Unidad de Servicios para Educación Básica del estado contabilizan 32 planteles afectados, con al menos 40 mil menores sin clases.

Profesores de diversos estados adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que “nos estamos organizando para enviar víveres y productos básicos de limpieza, pero también para acudir en apoyo de nuestros compañeros", señaló Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México.