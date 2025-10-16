Jueves 16 de octubre de 2025, p. 26
Cientos de escuelas de educación básica y media superior se han visto afectadas por las intensas lluvias en varias entidades.
Los planteles tuvieron daños en bardas perimetrales, en su infraestructura y equipamiento, además del riesgo que implica el reblandecimiento de tierra en laderas y caminos, expusieron profesores y directivos.
En la zona norte de Veracruz, 43 municipios están sin clases. Maestros demandaron a las autoridades estatales incluir en la suspensión de actividades a planteles de la sierra de Totonocapan, como Coxquihui, Filomeno Mata y Mecatlán, entre otros, donde hay afectaciones.
En la región Otomí-Tepehua y en la Huasteca hidalguense, educadores damnificados señalaron que los colegios permanecen sin actividades, mientras continúan los cierres de caminos y carreteras.
En Puebla, escuelas de 38 municipios permanecen cerradas. De acuerdo con datos de la autoridad educativa local, hasta el pasado lunes se notificaron 116 centros escolares con daños, lo que afecta a poco más de 16 mil alumnos, tanto de nivel básico como de educación media superior.
En la Sierra Gorda de Querétaro se reporta el mayor número de escuelas con destrozos. Datos de la Unidad de Servicios para Educación Básica del estado contabilizan 32 planteles afectados, con al menos 40 mil menores sin clases.
Profesores de diversos estados adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señalaron que “nos estamos organizando para enviar víveres y productos básicos de limpieza, pero también para acudir en apoyo de nuestros compañeros", señaló Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México.
Maestros lideran trabajos de limpieza y ayuda
Agregó que pese a las condiciones “tan adversas”, prevalece el compromiso de las maestras y maestros, quienes “ya iniciaron las labores de limpieza en sus escuelas con lo que tienen a la mano, incluso, son quienes están orientando a la comunidad de cómo solicitar la ayuda y exigir a las autoridades que resuelva las demandas más urgentes de la población”.
Por otra parte, ante el estrés, preo-cupación e incertidumbre que experimentan los damnificados por las inundaciones en Veracruz y los cuerpos de emergencia que participan en las labores de rescate, estudiantes de la especialidad en sicología e intervención sicosocial en emergencias de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México viajaron a esa entidad para atender cuestiones de salud mental en la población.
La coordinadora del programa de Posgrados de la Ibero, Graciela Polanco, explicó que recibir atención sicológica lo antes posible después del suceso puede evitar el desarrollo de traumas en los afectados por las inundaciones, como trastorno de estrés postraumático, de la alimentación, del sueño, depresión y ansiedad.