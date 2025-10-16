▲ Un hombre de la localidad Oxitempa, en Veracruz, resguarda sus pertenencias amarradas al techo de su domicilio. Foto Alfredo Domínguez

▲ Oxitempa, en el norte de Veracruz, continúa incomunicado y sin ayuda de las autoridades. Son habitantes de las comunidades vecinas quienes acuden en su auxilio. Foto Alfredo Domínguez

Fernando Camacho Servín

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 26

Oxitempa, Ver., “Abandono”. Esa es la palabra que más se menciona entre los habitantes de Oxitempa estos días. La dicen cada vez que empieza a faltar la comida. La piensan cada hora en que por la entrada de la comunidad sigue sin asomarse algún representante del gobierno. La repiten con enojo y tristeza a quien los quiera escuchar.

Hace seis largos días, las intensas lluvias que cayeron sobre este pueblo del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, provocaron que los ríos Chiflón y Vinazco –que juntan sus caudales justamente a esta altura– se desbordaran sobre la comunidad, igual que en muchas otras de la región.

El nivel de las aguas “subió rapidísimo; no dio tiempo de nada. Tampoco nos avisó alguna autoridad. Aquí son unas 80 casas y todas se dañaron. Gracias a Dios, se empezó a salir la gente, pero todas sus cosas se quedaron y están llenas de lodo”, explica Víctor Ortega Hernández, comandante del pueblo, mientras acompaña a La Jornada a hacer un recorrido.

Prácticamente todas las casas de Oxitempa están cubiertas por el fango, por dentro y por fuera. Las viviendas más endebles, construidas con madera y lámina, desplomadas sobre el suelo. Por todos lados es posible ver colchones como esponjas húmedas y fangosas; muebles destrozados todavía con ropa adentro; trastes rotos y desperdigados; troncos y ramas que la corriente arrastró por doquier.

Con el sentido del humor que muchas veces sirve de escudo ante las desgracias, los lugareños insisten en mostrar lo que llaman con sarcasmo “la mueblería”: una pila de refrigeradores, mesas, televisiones y otros aparatos que quedaron inservibles y han ido amontonando en un paraje del pueblo para cuando ya se puedan llevar a algún basurero.

Además de dejarlos con poca comida, las crecidas de los ríos dejaron a los pobladores sin electricidad, sin agua potable y sin señal de Internet ni de teléfono. Sólo es posible ver algunas excavadoras, que consiguió el presidente municipal electo con empresas particulares, tratando de mover de las calles un lodo que nunca termina de salir.

“Nada”

Pese a la gravedad del desastre, los lugareños siguen sin ver la presencia de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional o alguna otra de las instituciones obligadas a ayudar a las comunidades afectadas por desastres naturales.

Tampoco ha llegado por acá ningún representante de la gobernadora Rocío Nahle, quien –eso sí– apareció en la televisión riéndose cuando fue cuestionada sobre la falta de renovación del seguro catastrófico que hubiera servido para proteger de las lluvias y las inundaciones al estado que dirige.

En cuanto a comida, Oxitempa “va ahí, despacio, y fue gracias a la gente de aquí, de las comunidades cercanas, pero ya nos está escaseando. Lo que hace más falta es agua, comida, ropa y cosas para asearse. Hemos andado así, con lo que nos han traído y con lo que rescatamos. Nosotros, como hombres, aguantamos, pero las mujeres, los niños, la gente adulta, lo necesitan más”, explica el comandante Ortega.

–¿No les ha traído ayuda el Ejército o la Marina? –se le pregunta.