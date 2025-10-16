Edgar H. Clemente, Martín Sánchez y Gustavo Castillo

Corresponsales y reportero

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 25

Ciento cuarenta familias resultaron afectadas por las inundaciones que provocaron las lluvias la tarde del martes en el municipio de Suchiate, Chiapas, frontera con Guatemala, informaron autoridades.

Juan Antonio Ruiz Tino, secreta-rio de Protección Civil municipal, dio a conocer que se activó el protocolo de auxilio a la población con las secretarías de Marina y Defensa, que implementó el Plan DN-III E.

El funcionario precisó que no se ha desbordado el río Suchiate, pero está a su límite, con un llenado de 90 por ciento. Las colonias perjudicadas por las anegaciones fueron la 26 de Julio, Barrio Nuevo, San Juan, Vida Mejor y Centro, en las que se llevan a cabo acciones de auxilio, evacuación y limpieza.

Se habilitó un refugio; sin embargo, los afectados optaron por irse a casa de amigos y familiares, dijo.

“El aguacero estuvo muy fuerte; se llenó de agua la casa, se mojaron nuestras cosas. Llovió más de una hora y yo le pedía a Dios que cesara porque ¿para dónde agarramos?”, contó Raúl Robles, de 67 años.

En el río Suchiate, personas que se dedican a trasladar mercancía entre Guatemala y México rescataron a un joven que cayó al caudal cuando intentaba cruzar a bordo de una balsa en medio de la tormenta.

José Antonio Ruiz refirió que se continuará la evaluación de daños, a fin de entregar la ayuda correspondiente; además, exhortó a la población a mantenerse informada.