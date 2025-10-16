Jueves 16 de octubre de 2025, p. 25
Ciento cuarenta familias resultaron afectadas por las inundaciones que provocaron las lluvias la tarde del martes en el municipio de Suchiate, Chiapas, frontera con Guatemala, informaron autoridades.
Juan Antonio Ruiz Tino, secreta-rio de Protección Civil municipal, dio a conocer que se activó el protocolo de auxilio a la población con las secretarías de Marina y Defensa, que implementó el Plan DN-III E.
El funcionario precisó que no se ha desbordado el río Suchiate, pero está a su límite, con un llenado de 90 por ciento. Las colonias perjudicadas por las anegaciones fueron la 26 de Julio, Barrio Nuevo, San Juan, Vida Mejor y Centro, en las que se llevan a cabo acciones de auxilio, evacuación y limpieza.
Se habilitó un refugio; sin embargo, los afectados optaron por irse a casa de amigos y familiares, dijo.
“El aguacero estuvo muy fuerte; se llenó de agua la casa, se mojaron nuestras cosas. Llovió más de una hora y yo le pedía a Dios que cesara porque ¿para dónde agarramos?”, contó Raúl Robles, de 67 años.
En el río Suchiate, personas que se dedican a trasladar mercancía entre Guatemala y México rescataron a un joven que cayó al caudal cuando intentaba cruzar a bordo de una balsa en medio de la tormenta.
José Antonio Ruiz refirió que se continuará la evaluación de daños, a fin de entregar la ayuda correspondiente; además, exhortó a la población a mantenerse informada.
Las autoridades de Protección Civil estatales indicaron que se activó la alerta amarilla para las regiones Soconusco y Sierra por la probabilidad de lluvias fuertes, debido a una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico.
Alerta en Tamaulipas
En tanto, en Tamaulipas, el Consejo Estatal de Protección Civil se mantiene en sesión permanente para prevenir situaciones de riesgo en el sur de la entidad por una crecida del río Pánuco.
“En estos próximos días se continuará sobrevolando el cauce y evaluando mediciones sobre el comportamiento del río para que la población esté debidamente informada y, en caso de que su colonia pueda ser afectada, se tomen las medidas correspondientes; se habilitarán también los albergues que se requieran”, aseguró el gobernador Américo Villarreal.
Familias en el municipio de Tampico fueron notificadas para que tomen medidas de prevención.
La Marina advirtió por la noche que el río Mátape, en Sonora; el Pánuco, en Tamaulipas, y el Suchiate, en Chiapas, “alcanzan nivel de peligro” para las comunidades.