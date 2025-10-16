▲ Pobladores de una localidad arrasada por las lluvias buscan pasar a través de un camino afectado por un alud en Hidalgo. En Huehuetla, por el reblandecimiento de tierra un camión de carga volcó en la barda de una secundaria. En Tenango de Doria, la corriente arrastró a las calles el mobiliario de las viviendas. Foto Ricardo Montoya

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 25

Huehuetla, Hgo., Roperos, refrigeradores, colchones, ropa y aparatos electrodomésticos quedaron arrumbados en calles y avenidas de la cabecera municipal de Huehuetla, las cuales están cubiertas con más de 30 centímetros de pestilente lodo tras las intensas lluvias de la semana pasada.

En diversas partes del poblado hay vehículos volcados o hundidos en el fango, entre éstos una ambulancia de traslado, luego de que fueron arrastrados por la fuerza del agua del río Pantepec, el cual se desbordó.

La corriente derrumbó el muro de contención del afluente y árboles de la ribera, mismos que fueron arrojados a un lado de la sucursal del Banco del Bienestar.

Después, el lodo invadió las vi-viendas, donde superó dos metros de altura, según sus habitantes. Derribó sus paredes y arrastró los muebles a las calles, donde quedaron semisepultados.

En la demarcación se han contabilizado daños en 300 domicilios, en la secundaria Caudillo del Sur y la primaria Benito Juárez.

En casi todos los negocios, las cortinas metálicas quedaron hechas añicos. Todas las moradas y locales comerciales de la colonia Nueva quedaron vacíos.

Aurelia Santiago López, vecina damnificada, relató que la corriente del río derribó dos paredes de su casa así como una techumbre, y no pudieron sacar sus pertenencias. Pidió ayuda para rescatar a su padre que padece diabetes.

Una mujer, que mantiene a sus hijos y se dedicaba a la venta de ropa para niños, dijo con tristeza que el lodo destruyó su local. Mostró a La Jornada las pacas de ropa destruidas.

Propietarios de tiendas de abarrotes señalaron que todo se echó a perder y es imposible surtir porque el deslave impide el paso en el tramo conocido como Piedras Negras de la carretera que une Tenango de Doria con Huehuetla.

Para trasladarse entre poblados, las personas escalan un montículo de cerca de 10 metros de altura y caminan 12 kilómetros para llegar al centro de Huehuetla.

La mayoría lleva bolsas con alimentos para los damnificados, mientras elementos del Ejército vigilan que las personas no sufran algún accidente. Sin embargo, pobladores se quejaron de que la entrega de las despensas se hace de manera discrecional.

Comentaron que el Ejército lleva víveres en los helicópteros que son entregados en las afueras del Colegio de Bachilleres “a personas que no lo necesitan”. Pidieron que mejor sean llevadas directamente a los afectados.

También solicitaron al gobierno estatal que envíe brigadas sanitarias para que ayuden a retirar el lodo y los escombros con el fin de evitar enfermedades.

Otra comunidad perjudicada es El Damó, en Tenango de Doria, donde el deslave de un cerro destruyó 10 casas, informó Lucía Candelario Morales, vecina del lugar.

Acusó que a la fecha no han recibido ayuda de ninguna autoridad estatal o municipal.

Se necesita, expuso, que el gobierno de Hidalgo envié brigadistas para retirar el lodo de los techos de las viviendas porque ya comienza a oler mal y temen que eso pueda provocar alguna enfermedad.

Comentó que su hermano Darío, su esposa y sus tres hijos abandonaron su hogar por estar en riesgo.