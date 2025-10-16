Sobrevuela zonas afectadas
“Estamos pendientes del dolor de las personas que están pasando esta tragedia”, dijo
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 25
Como parte de las acciones de ayuda a la población damnificada por las recientes lluvias, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobrevoló las zonas afectadas en Hidalgo junto con el gobernador de esa entidad, Julio Menchaca.
Al difundir imágenes de los recorridos en helicóptero, la funcionaria indicó que también constataron las tareas que se realizan en los hangares, donde se organiza el acopio de víveres con las secretarías de la Defensa y de Marina.
Entrevistada en el aeropuerto hidalguense en el marco de la supervisión, garantizó que continuarán los puentes aéreos con los que se llevan a cabo evacuaciones de personas atrapadas en zonas que quedaron sin acceso, o traslado de heridos.
“Estamos pendientes del dolor de las personas que están pasando esta tragedia. La presidenta de México nos ha enviado a estar trabajando de manera muy coordinada, de la mano del gobierno del estado y de los municipios”, dijo Rodríguez.
Detalló que acudió a la zona otomí-tepehua, donde se revisaron los caminos afectados. “Fueron más de 30 comunidades que vimos en la zona, donde, en general, están con obstrucciones, pero ahí se ven muy claramente los deslaves, las máquinas trabajando ya. Había máquinas que estaban dentro de las comunidades y que están trabajando de allá para acá, lo cual es muy bueno. Las obstrucciones, vimos los ríos crecidos, las zonas incomunicadas, aisladas. Y también el trabajo de cómo están llegando los helicópteros a dejar las despensas, el agua, los medicamentos a todas estas zonas”, agregó.
Aclaró que no se requiere esperar a una declaración de zona de desastre, ya que se realizarán las acciones que sean necesarias para el apoyo de la población.