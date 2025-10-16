▲ La secretaria de Gobernación visitó ayer Hidalgo como parte de la atención a los damnificados por las lluvias. Foto La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 25

Como parte de las acciones de ayuda a la población damnificada por las recientes lluvias, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobrevoló las zonas afectadas en Hidalgo junto con el gobernador de esa entidad, Julio Menchaca.

Al difundir imágenes de los recorridos en helicóptero, la funcionaria indicó que también constataron las tareas que se realizan en los hangares, donde se organiza el acopio de víveres con las secretarías de la Defensa y de Marina.

Entrevistada en el aeropuerto hidalguense en el marco de la supervisión, garantizó que continuarán los puentes aéreos con los que se llevan a cabo evacuaciones de personas atrapadas en zonas que quedaron sin acceso, o traslado de heridos.

“Estamos pendientes del dolor de las personas que están pasando esta tragedia. La presidenta de México nos ha enviado a estar trabajando de manera muy coordinada, de la mano del gobierno del estado y de los municipios”, dijo Rodríguez.