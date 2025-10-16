▲ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ayer, en el barrio San Rafael, en la Huasteca de San Luis Potosí, donde escuchó las peticiones de las familias damnificadas. Foto Presidencia

Alonso Urritia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 24

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó ayer una gira para supervisar las acciones de apoyo en los municipios de Tamazunchale, San Luis Potosí, y El Higo, Veracruz, que resultaron afectados por las lluvias de la semana pasada.

En la primera demarcación informó, desde sus redes sociales, que visitó la zona perjudicada por el desbordamiento del río.

“Ya comenzó el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de la Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal”.

La mandataria federal recorrió las calles y diversos sectores del lugar, junto con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; supervisó las labores de limpieza del barrio San Rafael, y escuchó las peticiones de las familias damnificadas.

Reiteró a la población que los servidores de la nación continuarán levantando un censo casa por casa y que, como primera etapa, se otorgará un apoyo para las tareas de limpieza y luego otro dependiendo los daños en las viviendas. Finalmente se atenderán los perjuicios en caminos, drenajes y los problemas en infraestructura.