La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó ayer una gira para supervisar las acciones de apoyo en los municipios de Tamazunchale, San Luis Potosí, y El Higo, Veracruz, que resultaron afectados por las lluvias de la semana pasada.
En la primera demarcación informó, desde sus redes sociales, que visitó la zona perjudicada por el desbordamiento del río.
“Ya comenzó el censo de Bienestar. Gracias a las y los elementos de la Defensa Nacional y Marina por su entrega incansable; trabajamos en coordinación con el gobierno estatal”.
La mandataria federal recorrió las calles y diversos sectores del lugar, junto con el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; supervisó las labores de limpieza del barrio San Rafael, y escuchó las peticiones de las familias damnificadas.
Reiteró a la población que los servidores de la nación continuarán levantando un censo casa por casa y que, como primera etapa, se otorgará un apoyo para las tareas de limpieza y luego otro dependiendo los daños en las viviendas. Finalmente se atenderán los perjuicios en caminos, drenajes y los problemas en infraestructura.
Asimismo, externó su solidaridad a todos aquellos afectados por la emergencia en la región; siempre vamos a estar con ellos”, dijo.
Los reporteros le preguntaron sobre si le daba su respaldo a Gallardo Cardona; “Sí, lo ha hecho muy bien, ha trabajado muy bien”, respondió, al darle una palmada en el hombro.
En su cuenta de X, el gobernador dio las gracias a la Presidenta por visitar la Huasteca potosina; “trabajando de manera coordinada por el bien de todos vamos a salir adelante”, recalcó.
Más tarde, Sheinbaum Pardo reportó que acudió a la cabecera municipal de El Higo, Veracruz para supervisar trabajos de limpieza e informar a los habitantes sobre los censos y apoyos.
“Trabajamos de forma coordinada para atender la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí; nuestra prioridad es abrir caminos, así como garantizar alimentación y agua potable en comunidades aisladas. Existen suficientes recursos para la reconstrucción”, añadió en otro mensaje.
