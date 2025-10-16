Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 24

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta ayer habían sido censadas 13 mil 377 viviendas afectadas por las lluvias de la semana pasada en cinco entidades. En Hidalgo, 880; en Querétaro, 456; en Puebla, 3 mil 383; San Luis Potosí, mil; y Veracruz, 7 mil 658.

Durante la conferencia mañanera del pueblo, la mandataria federal indicó que de acuerdo con el último reporte difundido antenoche, el número de fallecidos se mantiene en 66 y permanecen 75 personas desaparecidas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades federales, 191 localidades continuaban aisladas ayer , la mayoría de Hidalgo, con 111.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló que en la red estatal, municipal y caminos alimentadores prevalecían 376 interrupciones y en la red federal, 132, por lo que las fuerzas armadas intensificaron los puentes aéreos para poder llevar ayuda.

El funcionario dijo que 111 municipios seguían afectados, de los cuales 69 son prioritarios: 26 de ellos en Hidalgo, 22 en Veracruz, 17 en Puebla, dos en Querétaro y dos en San Luis Potosí.

Detalló que se puso en marcha el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento para identificar los puntos de interrupción, georreferenciados y diagnosticados “con el tipo de afectación”, verificado por especialistas. Y “dependiendo del daño se hará la proyección de lo que sería la reconstrucción”. Esteva también comentó que alrededor de 300 máquinas de la iniciativa privada están apoyando, y llegarán más.

Defensa establece tres puentes aéreos

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, explicó que establecieron tres puentes aéreos para llevar despensas, medicinas y agua a localidades aisladas.

Uno está en Zimapán, con cinco helicópteros, para llegar a 28 comunidades; otro en Zacualtipán, con seis helicópteros, para ir a otras 26 localidades, además de la operación principal en el aeropuerto de Pachuca, donde tienen 10 aeronaves más para auxiliar a 57 comunidades.

Esos puentes sirven también para trasladar a personas que requieran atención médica especializada y en fechas próximas transportarán plantas de energía.

En los lugares donde no haya posibilidad de comunicación, será enviado personal con radios de campaña que operan con celdas solares para seguir recabando información de las necesidades.

Marina despliega 4 mil 300 elementos

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que se han desplegado 4 mil 300 elementos, mil de ellos en El Higo, Veracruz, una de las localidades más perjudicadas y cuya base de operaciones está en el puerto de Tampico.