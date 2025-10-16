Hay aún 191 localidades aisladas: autoridades
Número de fallecidos se mantiene en 66 y siguen desaparecidas 75 personas, informa Sheinbaum
p. 24
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta ayer habían sido censadas 13 mil 377 viviendas afectadas por las lluvias de la semana pasada en cinco entidades. En Hidalgo, 880; en Querétaro, 456; en Puebla, 3 mil 383; San Luis Potosí, mil; y Veracruz, 7 mil 658.
Durante la conferencia mañanera del pueblo, la mandataria federal indicó que de acuerdo con el último reporte difundido antenoche, el número de fallecidos se mantiene en 66 y permanecen 75 personas desaparecidas.
De acuerdo con los reportes de las autoridades federales, 191 localidades continuaban aisladas ayer , la mayoría de Hidalgo, con 111.
Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló que en la red estatal, municipal y caminos alimentadores prevalecían 376 interrupciones y en la red federal, 132, por lo que las fuerzas armadas intensificaron los puentes aéreos para poder llevar ayuda.
El funcionario dijo que 111 municipios seguían afectados, de los cuales 69 son prioritarios: 26 de ellos en Hidalgo, 22 en Veracruz, 17 en Puebla, dos en Querétaro y dos en San Luis Potosí.
Detalló que se puso en marcha el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento para identificar los puntos de interrupción, georreferenciados y diagnosticados “con el tipo de afectación”, verificado por especialistas. Y “dependiendo del daño se hará la proyección de lo que sería la reconstrucción”. Esteva también comentó que alrededor de 300 máquinas de la iniciativa privada están apoyando, y llegarán más.
Defensa establece tres puentes aéreos
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, explicó que establecieron tres puentes aéreos para llevar despensas, medicinas y agua a localidades aisladas.
Uno está en Zimapán, con cinco helicópteros, para llegar a 28 comunidades; otro en Zacualtipán, con seis helicópteros, para ir a otras 26 localidades, además de la operación principal en el aeropuerto de Pachuca, donde tienen 10 aeronaves más para auxiliar a 57 comunidades.
Esos puentes sirven también para trasladar a personas que requieran atención médica especializada y en fechas próximas transportarán plantas de energía.
En los lugares donde no haya posibilidad de comunicación, será enviado personal con radios de campaña que operan con celdas solares para seguir recabando información de las necesidades.
Marina despliega 4 mil 300 elementos
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que se han desplegado 4 mil 300 elementos, mil de ellos en El Higo, Veracruz, una de las localidades más perjudicadas y cuya base de operaciones está en el puerto de Tampico.
Desde ahí enviarán tres helicópteros de Marina y uno del gobierno de Tamaulipas para visitar todas las comunidades y lo mismo harán en otros sectores.
Precisó que para la emergencia operan 102 vehículos, ocho aviones –dos de transporte y seis de reconocimiento–, nueve helicópteros, cinco buques, 19 embarcaciones, 10 drones, tres plantas potabilizadoras, seis cocinas móviles y 32 equipos de maquinaria pesada.
CFE: restablecimiento del servicio avanza 92%
La directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, puntualizó que el restablecimiento del suministro eléctrico lleva un avance de 92 por ciento, pero será “menos ágil derivado de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por recuperar”.
La presidenta Sheinbaum puntualizó que hasta el próximo lunes se podrá dar un panorama general de los daños que provocaron estas precipitaciones, tanto en el número de viviendas como a la infraestructura (carretera, escuelas, entre otras).
Agregó que el gobierno cuenta con pólizas que cubren gran parte de sus instalaciones, por lo que ya se reunió con directivos de la aseguradora que está contratada (Agroasemex), para que se entregue el monto del seguro lo más pronto posible.
La mandataria aseveró que con esto se comenzará a sufragar los perjuicios, pero reiteró que el gobierno federal tiene destinada una partida de 19 mil millones de pesos para enfrentar coyunturas por desastres naturales.
Por ello, descalificó las críticas que se han hecho por haber desaparecido el Fondo Nacional de Desastres Naturales (durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador), porque éste era un esquema muy burocrático y corrupto que hacia el final del gobierno de Enrique Peña Nieto sólo heredó deudas por 13 mil millones de pesos.
D estacó la importancia de establecer los puentes aéreos que están operando las secretarías de Marina y de Defensa Nacional en Veracruz e Hidalgo, respectivamente, para entregar ayuda a las comunidades que aún se encuentran aisladas. Puntualizó que las localidades más perjudicadas son Poza Rica, Álamo y El Higo, en Veracruz.
Refirió que el gobierno federal formalmente es responsable de las carreteras federales, de las cuales ya se han abierto 130 de las 132 afectadas, pero en esta coyuntura se está apoyando a los gobiernos locales para reabrir caminos en carreteras estatales y municipales.