Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 9

Madrid. El realizador francés Luc Besson presentó ayer en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya su versión de Drácula, y aseguró: “No me gustan las películas de terror. Es sobre la historia de amor”.

Aseguró que le interesaba “la historia de amor de este hombre que espera 400 años sólo porque quiere decir adiós a su esposa”.

Admitió que las películas de terror le dan miedo y que la primera vez que vio una versión de Drácula a los 11 años aguantó 10 minutos.

“Creo que hoy día lo que más necesitamos es amor”. Está contento de haber realizado esta película sobre esta temática, añadió.

En la cinta, proyectada fuera de concurso en la sección Sitges Collection, el príncipe Vladimir (Caleb Landry Jones) reniega de Dios tras la muerte de su mujer y se convierte en Drácula, condenado a vagar por los siglos con el objetivo de volver a reunirse con ella.

Besson afirmó que en el cine actualmente cuando se dirige una película aparecen “mareas de haters que van a criticar haga lo que se haga, y que su respuesta a ellos es ‘los quiero”’.