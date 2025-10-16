▲ El grupo español anunció oficialmente el regreso de la cantante vasca, tras 18 años de que abandonara a la agrupación. Foto tomada de Facebook de la agrupación

De La Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 9

El grupo español La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente el regreso de Amaia Montero, casi 18 años después de que la cantante vasca abandonara a la agrupación.

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”, señaló la banda en un comunicado.

También se informó que Pablo Benegas, por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, decidió retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales. La banda, que comienza un nuevo camino, le desea “todo lo mejor” hasta que vuelvan a encontrarse.

La vuelta de la cantante Montero se produce un año después de que Leire Martínez dejara el grupo del que fue vocalista durante 17 años.

Este anuncio puso fin a meses de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a la banda, unos rumores que fueron confirmados el pasado mes de abril por la actriz Cayetana Guillén Cuervo, una de las mejores amigas de la cantante. “Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie”, declaró.

El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunció oficialmente su salida de La Oreja de Van Gogh para iniciar una carrera en solitario, tras 11 años de trayectoria en la banda.

Durante su experiencia como solista, Montero grabó cuatro discos, pero no contó con la misma difusión como cuando estaba con la banda.

En 2012 la cantante se notaba cansada a diferencia de otras giras, finalmente Montero optó por cancelar el Tour Amaia Montero 2 para descansar y componer su tercer disco en solitario. Quedándose así sólo con una pequeña gira por España y dos presentaciones en México.