Jueves 16 de octubre de 2025, p. 8

París. Destacadas figuras del cine de Hollywood rindieron ayer homenaje al ilustrador estadunidense Drew Struzan, creador de los carteles emblemáticos de Star Wars, Indiana Jones y Harry Potter, fallecido a los 78 años.

Struzan era uno de los dibujantes favoritos de los cineastas Steven Spielberg y George Lucas, cuyo estilo se convirtió en símbolo de los carteles de Hollywood a finales de los años 70 y en los 80, con pósters que decoraron las habitaciones de adolescentes de todo el mundo.

Su muerte, tras una larga enfermedad, fue anunciada el martes en su página de Instagram con una publicación de su familia, que elogia a un hombre que “veía el mundo a través de unas gafas rosas” para dar una “mejor versión de la vida”.

“Drew era un artista del más alto nivel”, afirmó el creador de La guerra de las galaxias, George Lucas, en la web de su empresa Lucasfilm. “Sus ilustraciones captaban a la perfección el entusiasmo, el tono y el espíritu de cada una de mis películas”.