Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 8

Morelia, Mich., Un pequeño fragmento audiovisual –casi podría decirse que se trata de un cortometraje–, aparece inserto en los créditos de Memoria de Los olvidados (España-México-Estados Unidos, 2025). En dichas escenas, miramos a un par de frailes dominicos del convento San Alberto Magno, en Copilco, a escasos metros de Ciudad Universitaria. Se trata de Gonzalo Ituarte, prior de la parroquia y también del Centro Cultural Universitario (CCU) así como de Eugenio Martín Torres Torres. Ambos religiosos se dirigen a una columna instalada junto al altar sobre la que se coloca una gran Biblia y extraen de su interior una pequeña caja dorada con tapas negras laqueadas sin mayores indicaciones que una plaquita metálica sin nombre.

Se trata, ni más ni menos, que de las cenizas de don Luis Buñuel, fallecido en julio de 1983 en su casona de la cerrada de Félix Cuevas en la Ciudad de México –actual sede de la Academia Mexicana de Cinematografía–, donde permanecieron en custodia dada la profunda amistad que el cineasta mantuvo al final de sus días con el padre Julián Pablo Fernández, arquitecto, actor, cineasta, pintor y escultor.

Así, 42 años después, se devela el destino de los restos del cineasta surrealista originario de la provincia de Aragón, tras largos años de rumores, de declaraciones inexactas y especulaciones de todo tipo: no se esparcieron en el cerro Morrón de Tolocha, tampoco en Los Ángeles, donde reside su hijo Rafael, menos viajaron a España ni fueron arrojadas al mar. En seguida, miramos a otro calandés, Javier Espada, firmar el documento de entrega-recepción de los restos frente a los dominicos.

Es algo parecido al principio de incertidumbre de Heisenberg, explica el director, investigador, fotógrafo y productor, especialista en la figura del cineasta español-mexicano.

Y prosigue en entrevista desde Venecia: “Al investigar, uno siempre corre el albur de descubrir, de encontrar y de alguna manera, en este caso concreto, de formar parte de la propia historia buñueliana, por eso decidí incorporarlo como un pequeño cortometraje documental que se muestra con humor en los créditos. No está directamente relacionado con Los olvidados, pero se trata de hechos acaecidos durante el rodaje y no habrían tenido lugar de otro modo. Confieso que convivir con las cenizas es una de las cosas más extrañas que he hecho”.

El estreno mundial del largometraje documental ocurrió el pasado 3 de septiembre, como parte de la Competencia de Documentales de la sección Venice Classics en la 82 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y el estreno mexicano de la producción ejecutiva del mexicano Izrael Moreno, de IZ Films, ocurrió ayer como parte del 23 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).