Jueves 16 de octubre de 2025, p. 7

“Nunca volveré a vivir un verano como éste”, aseguró en entrevista Richard Ashcroft, ex líder del grupo The Verve, al que se le recuerda en un video muy visto de su éxito Bitter Sweet Symphony, en el que por la calle, siguiendo su objetivo, empuja a todo el que se atraviesa en su paso.

Richard abrió los conciertos de la reunión de Oasis. Ahora, con nuevo álbum en solitario, deja atrás las diferencias con este reportero y reflexiona sobre su rebelde carrera. Richard ha sido una figura influyente en la carrera de los hermanos Gallagher, quienes incluso escribieron una canción inspirada en él: Cast No Shadow.

En nuestro encuentro, Richard se abre paso hasta la pantalla de la computadora del reportero como si fuera otro obstáculo irritante en su arrogante andar por la vida. “¿Quién te puso una pistola en la cabeza para que tuvieras que dar esta entrevista?”, pregunta al periodista con indiferencia. Lo he cachado “languideciendo en mi trillada rutina de baladas”, dice, parafraseando con ironía la reseña de dos estrellas de su álbum de 2018, Natural Rebel, que llevó al cantante a prender fuego a una copia de una entrevista que dio para el sitio NME. “De hecho, estimuló una hermosa obra de arte”, afirma. “Fue una declaración, en el sentido de que algunas personas tienen la ilusión de influir en mi vida”. Señala que apenas ha concedido entrevistas desde que juró no volver a hablar con NME tras la reseña.

Es comprensible que esta figura emblemática del indie rock de los años noventa esté más interesado hoy en amar que en pelear. Durante todo el verano, ha estado empapado de buena voluntad como el acto principal de apoyo en la gira de Oasis. Tras las fechas restantes de la gira con los hermanos peleoneros por Asia, Australia y Sudamérica, se embarcará en una gira en 2026 para presentar su séptimo álbum en solitario, titulado Lovin' You.

Energía renovada

“Probablemente nunca vuelva a experimentar algo igual con la energía de este verano”, admite. “En el escenario, fue genial. La reacción del público fue simplemente increíble. Para alguien como yo, como compositor o artista, te sientes agotado y no sabes dónde encontrar sustento. Y entonces sucede algo así y piensas: ‘Tengo energía renovada. Incluso el simple hecho de componer una canción, renfocarse en eso, es inspirador.’”

Ashcroft quedó impresionado por Oasis: “Noel, qué compositor, innegable. Liam, guau, qué fuerza, qué poder, qué voz, qué tipo”. Pero como fan, dice, se sintió incómodo con el antagonismo entre los Gallagher: “Es un poco como si hubiera cosas pasando dentro de tu familia. Lo hermoso de esto es que la disciplina de Liam es asombrosa. Noel parece estar en un muy buen estado. Toda la banda parece estarlo. En la vida, las historias generalmente no tienen este increíble final”.

Lovin’ You es el regreso alucinante de Ashcroft. Evitando cualquier rutina, es un disco que abarca soul nebuloso, rock electrónico, disco en falsete y trip-hop orquestal, con un enfoque exploratorio que resultó un álbum electrónico basado en samples, que luego fue salpicado con material más reciente, orgánico y lleno de esperanza en guitarra y piano. “(Quería) darle una paleta emocional un poco más amplia que podría haber sido una reflexión pesimista sobre la vida, (pero) deseaba que fuera un poco más amplio”.

El revolucionario álbum dance crossover de Primal Scream, Screamadelica, fue un referente para él. “Era como un Sgt. Pepper moderno, en cierto modo”, recuerda Ashcroft sobre su lanzamiento en 1991.

El fragmento más inspirado de Ashcroft desde Bitter Sweet Symphony, es el de Love and Affection, de Joan Armatrading, que se repite en su tema inicial, Lover. “Siempre me he centrado naturalmente en el momento de una canción”, afirma Ashcroft. “Esos pocos segundos que lo resumen todo, la energía de una melodía. Siempre he pensado que, si tuviera tiempo, me encantaría ser remezclador para quienes quizá no reconozcan, ni siquiera en su propia música, dónde está”.