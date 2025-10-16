Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 19

Si bien se está revisando con los trabajadores inconformes del Servicio de Administración Tributaria sus peticiones, hay demandas que no se pueden cumplir, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que el director del organismo, Antonio Martínez dialogará con el personal que está inconforme. Comentó que estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación del seguro de gastos médicos mayores

En un principio, la mandataria indicó que el SAT cuenta con 25 mil trabajadores, pero quienes promovieron el paro de labores fueron alrededor de 400. De acuerdo a la información que le proporcionaron aseveró que “fueron solo dos oficinas que ni siquiera se cerraron completamente. No hubo afectación al servicio”.