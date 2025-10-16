Jueves 16 de octubre de 2025, p. 19
Si bien se está revisando con los trabajadores inconformes del Servicio de Administración Tributaria sus peticiones, hay demandas que no se pueden cumplir, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que el director del organismo, Antonio Martínez dialogará con el personal que está inconforme. Comentó que estas solicitudes van desde aumento salarial hasta la recuperación del seguro de gastos médicos mayores
En un principio, la mandataria indicó que el SAT cuenta con 25 mil trabajadores, pero quienes promovieron el paro de labores fueron alrededor de 400. De acuerdo a la información que le proporcionaron aseveró que “fueron solo dos oficinas que ni siquiera se cerraron completamente. No hubo afectación al servicio”.
Sin embargo, pidió exponer la nota informativa que la víspera difundió la Secretaría de Hacienda, que reportó suspensiones en siete de 162 oficinas. En algunas se suspendió completamente y en otras parcialmente. “Pero fueron muy pocos trabajadores”, acotó.
Sobre la posibilidad de otorgar el aumento salarial que piden los trabajadores, Sheinbaum aseveró que en el gobierno federal hay tabuladores, por lo que no es fácil incrementar el sueldo de algunos sin que se les suba a todo el personal con la misma categoría en el gobierno. No obstante, dijo, se está analizando la posibilidad de reclasificar al personal