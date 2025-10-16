A

l colocarse el Nobel de la Paz en la irresponsable agenda belicista de Europa se puso punto final a su capacidad en favor de la paz. Al entregar el reconocimiento a la líder de la ultraderecha venezolana Corina Machado se comete un gran error terminando con lo poco que le quedaba de prestigio al premio.

Adolfo Pérez Esquivel, merecido Premio Nobel de la Paz en 1980, quien lucha contra las dictaduras en el continente y en su propio país, escribió una carta de Nobel a Nobel:

“Corina, te pregunto. ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? ¿Por que al recibir el anuncio de que te otorgaron el Premio Nobel de La Paz se lo dedicaste a Trump, el agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante? No olvides Corina que Panamá fue invadida por Estados Unidos. Que provocó muertes y destrucción para capturar a un ex aliado, el general Noriega. La invasión dejó mil 200 muertes en los chorrillos. Hoy, Estados Unidos pretende apoderarse nuevamente del Canal de Panamá. Es una larga lista de intervenciones y dolor en América Latina y el mundo. Aún continúan abiertas las venas de América Latina, como decía Eduardo Galeano.”

Panamá sufrió grandes daños por la imperdonable invasión del gobierno del entonces presidente George H. W. Bush en 1989 y por el bombardeo del barrio El chorrillo, una zona empobrecida, ciudad natal de Noriega, que además de las víctimas fatales sufrió el desplazamiento de 20 mil panameños durante los disturbios que duraron dos semanas. A eso lo calificaron de operación quirúrgica. Imaginemos una situación similar en Venezuela.

Maurice Lemoine, periodista francés, ha titulado su comentario sobre esta entrega del Premio Nobel a la lideresa de extrema derecha como “Le Père Nobel est une ordure”, es decir, es un desecho, una basura (Memoire des Luttes, 14/10/25).

En tono irónico, Lemoine señala que los cinco miembros del jurado del Premio Nobel de la Paz habrían enfrentado un dilema si no otorgaban el galardón a Donald Trump, quien podría ser capaz de enviar a la Guardia Nacional de EU para ocupar Oslo, así que la solución astuta fue otorgar el premio a uno de sus aliados ideológicos y políticos, cómplice en sus infamias, una asociada.

“En lugar de recompensar a un hombre que dice haber resuelto ocho guerras en nueve meses, le ofrecen esta baratija a una mujer que hará todo lo posible para desencadenar otra guerra.”

La historia de Adolfo Pérez Esquivel es muy diferente a la de Machado, quien ha tomado como algo personal el derrocamiento del chavismo por vías legales e ilegales, apoyando el golpe de estado fallido contra Hugo Chavez en 2002 y al presidente sustituto Pedro Carmona, después al fantoche Juan Guaidó en 2019 –presidente designado por Trump–, vinculada con las llamadas guarimbas, que ocasionaron 45 muertos y 800 heridos en 2014 y dedicada a pedir la imposición de sanciones y mas sanciones a su país para estrangular la economía venezolana, hasta solicitar acciones pidiendo a EU que intervenga en su país, incluso con tropas. No se entiende como con esa historia que es pública el comité pensó que era una buena decisión.