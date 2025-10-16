Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 17

Desde el pleno del Senado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pronosticó que el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “va a permanecer, va a sobrevivir” y a raíz de ello, vendrán para México nuevas oportunidades.

La afirmación parte de “un optimismo razonable en las condiciones más difíciles que hemos enfrentado”, dentro del reajuste internacional que se está viviendo, agregó el funcionario al comparecer ante esa cámara para la glosa del primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre aplausos de la bancada mayoritaria de Morena, PT y PVEM, expuso que la estrategia diseñada por la mandataria para enfrentar el cambio de paradigma en la economía mundial, fijado por el gobierno de Donald Trump, ha dado resultados. Se centra, explicó, en n asegurar que México tenga la mejor posición relativa en el mercado estadunidense, proteger la inversión extranjera y mantener la capacidad de exportación.

El secretario de Economía destacó que, gracias a esta estrategia y al liderazgo de la presidenta Sheinbaum, más de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no están sujetas a gravámenes y la inversión extranjera se ha incrementado.

En la sesión de preguntas y respuestas, ante un cuestionamiento de la senadora del PRI, Karla Toledo, quién exigió que precisara qué se va hacer si Trump cancela el T-MEC, Ebrard respondió que no existe ese riesgo.

“Si Estados Unidos buscara cancelar el tratado, no estaríamos en un proceso común, ni iría yo mañana a Washington a tener otras de las 40 reuniones con el USTR”.