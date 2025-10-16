Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. 16

Después de que el Fondo Monetario Internacional revisó al alza sus pronósticos de crecimiento para México –a uno por ciento para este año–, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la “confianza que tenemos en el plan que hemos diseñado”.

Reconoció que “tiene afectaciones la incertidumbre que generan los aranceles de Estados Unidos, pero no nos quedemos cruzados de brazos para ver qué hace el mercado, sino que se está trabajando con los polos del bienestar y distintas acciones del Plan México”.

Lo anterior, para fomentar la inversión, planear obras de infraestructura y, lo más importante, generar empleo bien remunerado y disminuir la pobreza, sostuvo.