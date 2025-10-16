Jueves 16 de octubre de 2025, p. 16
Después de que el Fondo Monetario Internacional revisó al alza sus pronósticos de crecimiento para México –a uno por ciento para este año–, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la “confianza que tenemos en el plan que hemos diseñado”.
Reconoció que “tiene afectaciones la incertidumbre que generan los aranceles de Estados Unidos, pero no nos quedemos cruzados de brazos para ver qué hace el mercado, sino que se está trabajando con los polos del bienestar y distintas acciones del Plan México”.
Lo anterior, para fomentar la inversión, planear obras de infraestructura y, lo más importante, generar empleo bien remunerado y disminuir la pobreza, sostuvo.
También expresó su confianza en que México conservará un trato preferencial de Estados Unidos, al concluir la prórroga arancelaria de 90 días, en el marco, además, de la próxima revisión del T-MEC.
“Hay un equipo de trabajo muy grande de las secretarías (de Economía y Relaciones Exteriores) trabajando en México y en Estados Unidos para poder dar alternativas a lo que ellos consideran que son estas barreras. Va muy avanzado, creo que quedan solamente siete puntos por atender.”
También resaltó “una consideración para México y Canadá” en aranceles a vehículos.