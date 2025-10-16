Dora Villanueva

La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025

Tv Azteca, de Grupo Salinas, y sus acreedores en Estados Unidos, encabezados por The Bank of New York Mellon, no cerraron del todo la puerta a una conciliación por una deuda de 580 millones de dólares que en teoría se terminaría de pagar el año pasado, pero ambas partes reconocieron que esta posibilidad es muy baja.

En el escrito presentado por los abogados de ambas partes, que incluye una breve descripción del caso, mociones y las posibilidades de un acuerdo, los demandantes pidieron al juez Paul G. Gardephe que se inicie un juicio sumario, moción que será presentada por ellos a más tardar el 5 de diciembre, para resolver de manera rápida el asunto.

Sin embargo, Tv Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, llama a una suspensión del asunto en lo que avanza el arbitraje contra el gobierno mexicano, también iniciado por los acreedores de Grupo Salinas (bit.ly/47qVSC3) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y que responde a la misma deuda que la televisora arrastra.

Además de plantear que el procedimiento en el Ciadi, que iniciaron sus acreedores, sirva de argumento para suspender el proceso ante la Corte del distrito sur de Nueva York, la defensa de Tv Azteca insiste en la demanda impuesta en México contra sus bonistas, a quienes acusa de usura, pero no especifica bajo qué regulación los señala.

Los demandantes sostienen que Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas “han intentado repetidamente impedir una resolución sobre el fondo en este caso, incluso mediante la búsqueda de litigio en México en violación de la cláusula de selección de foro del contrato de emisión”, que según ellos es la Corte Suprema del Estado de Nueva York, el condado de Nueva York y el Tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York.

“Las perspectivas actuales de acuerdo son bajas. Todos los hechos disponibles desmienten las repetidas declaraciones públicas de Tv Azteca de que está abierta a un acuerdo”, planteó la defensa de The Bank of New York Mellon y los acreedores que lo acompañan en el proceso ante la Corte del distrito sur de Nueva York.