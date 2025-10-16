Díficil, un acuerdo sobre la deuda de 580 mdd, coinciden las partes
Grupo Salinas solicita frenar el proceso en NY // Acusa a los bonistas de usura
Jueves 16 de octubre de 2025, p. 16
Tv Azteca, de Grupo Salinas, y sus acreedores en Estados Unidos, encabezados por The Bank of New York Mellon, no cerraron del todo la puerta a una conciliación por una deuda de 580 millones de dólares que en teoría se terminaría de pagar el año pasado, pero ambas partes reconocieron que esta posibilidad es muy baja.
En el escrito presentado por los abogados de ambas partes, que incluye una breve descripción del caso, mociones y las posibilidades de un acuerdo, los demandantes pidieron al juez Paul G. Gardephe que se inicie un juicio sumario, moción que será presentada por ellos a más tardar el 5 de diciembre, para resolver de manera rápida el asunto.
Sin embargo, Tv Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, llama a una suspensión del asunto en lo que avanza el arbitraje contra el gobierno mexicano, también iniciado por los acreedores de Grupo Salinas (bit.ly/47qVSC3) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y que responde a la misma deuda que la televisora arrastra.
Además de plantear que el procedimiento en el Ciadi, que iniciaron sus acreedores, sirva de argumento para suspender el proceso ante la Corte del distrito sur de Nueva York, la defensa de Tv Azteca insiste en la demanda impuesta en México contra sus bonistas, a quienes acusa de usura, pero no especifica bajo qué regulación los señala.
Los demandantes sostienen que Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas “han intentado repetidamente impedir una resolución sobre el fondo en este caso, incluso mediante la búsqueda de litigio en México en violación de la cláusula de selección de foro del contrato de emisión”, que según ellos es la Corte Suprema del Estado de Nueva York, el condado de Nueva York y el Tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York.
“Las perspectivas actuales de acuerdo son bajas. Todos los hechos disponibles desmienten las repetidas declaraciones públicas de Tv Azteca de que está abierta a un acuerdo”, planteó la defensa de The Bank of New York Mellon y los acreedores que lo acompañan en el proceso ante la Corte del distrito sur de Nueva York.
Los inversionistas explicaron que si bien siguen abiertos a “conversaciones de conciliación de buena fe, éstas no deberían retrasar una pronta resolución sobre el fondo”. Además, ven que en general la manera en que se ha conducido Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, es una estrategia “para evadir el pago a los acreedores estadunidenses”.
Por su parte, la defensa de Tv Azteca y 39 filiales bajo el control de Grupo Salinas sostuvo que las empresas siguen dispuestas “a participar en conversaciones de conciliación comercialmente razonables, pero no consideran que una conciliación sea inminente”.
“Adquisición hostil”
“Un acuerdo ha sido imposible debido a que los tenedores de bonos son entidades comerciales que adquirieron los bonos específicamente con la intención de litigar agresivamente contra Tv Azteca y participar en una adquisición hostil de la empresa”, acusó la defensa de la compañía mexicana.
Incluso Tv Azteca solicitó una investigación de la identidad de los tenedores de bonos, las fechas en que adquirieron su deuda y el precio al que la compraron, adicionalmente a pesquisas periciales “sobre la razonabilidad de los rendimientos esperados” por estos inversionistas, debido a que éstos podrían acere a 200 por ciento.
La defensa de Tv Azteca acusa que los tenedores de bonos adquirieron los bonos con un descuento significativo (incluso de 50 por ciento), lo que sumando al pago de capital y a los intereses que se les deben. “Podrían casi triplicar su inversión inicial (es decir, obtener un rendimiento neto cercano a 200 por ciento, lo que podría constituir una violación de la ley mexicana”, acusa la empresa que se encuentra bajo el mismo cobijo que Elektra, de Grupo Salinas.
El tema se arrastra de 2017 cuando la televisora de Salinas Pliego emitió bonos de deuda por 400 millones de dólares, pero dejó de pagar bajo la justificación de que la empresa se había visto afectada por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus.