De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 16 de octubre de 2025, p. a35

El América demostró ser un serio contendiente al título del torneo Apertura 2025 de la Liga Mx Femenil. Las Águilas se impusieron 3-2 al el Atlas en un trepidante duelo de la jornada 16, donde la delantera mexicana Kiana Palacios se convirtió en la máxima anotadora en la historia del club.

En el partido que se disputó en el estadio Jalisco, las de Coapa impusieron su juego desde el inicio con constantes llegadas al área rival. Alexa Soto abrió la pizarra al minuto 29, tras aprovechar un pase filtrado de Angelique Saldívar para definir con un disparo raso.

A pesar de verse abajo en el marcador, las rojinegras no se achicaron. Brenda Cerén aprovechó una desatención defensiva para empatar la pizarra con un sutil disparo (38) y minutos más tarde le dio la vuelta a la pizarra al convertir desde el manchón penal (45).