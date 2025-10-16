▲ El jardinero derecho George Springer celebra con Vladimir Guerrero, en el tercer encuentro de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Foto Ap

Seattle. Los Azulejos de Toronto desataron su poder ofensivo al imponerse anoche 13-4 a los Marineros de Seattle para acercarse 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El mexicano Alejandro Kirk colaboró en el triunfo de su equipo al conectar un jonrón de tres carreras, en un partido donde la novena canadiense pegó cinco vuelacercas.

En la primera entrada, un bambinazo del dominicano Julio Rodríguez contra Shane Bieber puso a los Marineros adelante y generó especulaciones de una posible barrida en la serie, pero el venezolano Andrés Giménez encendió la remontada con un cuadrangular de dos carreras que empató el duelo en un tercer rollo de cinco anotaciones contra George Kirby.

El tijuanense pegó un cuadrangular en la sexta entrada para aumentar la ventaja 12-2 y prácticamente sentenciar el enfrentamiento.

“Habíamos tenido unos juegos de mala suerte, conectábamos la bola bien y no había caído. Hoy salieron las cosas, y gracias a Dios anotamos muchas carreras”, declaró el mexicano. Kirk, Giménez, George Springer, Vladimir Guerrero Jr, y Addison Barger fueron los encargados de demostrar el poder con el madero de los Azulejos con las cinco vuelacercas que conectaron en total en el duelo.