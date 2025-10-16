Kirk colaboró con un imparable que impulsó 3 carreras para Toronto
Seattle. Los Azulejos de Toronto desataron su poder ofensivo al imponerse anoche 13-4 a los Marineros de Seattle para acercarse 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El mexicano Alejandro Kirk colaboró en el triunfo de su equipo al conectar un jonrón de tres carreras, en un partido donde la novena canadiense pegó cinco vuelacercas.
En la primera entrada, un bambinazo del dominicano Julio Rodríguez contra Shane Bieber puso a los Marineros adelante y generó especulaciones de una posible barrida en la serie, pero el venezolano Andrés Giménez encendió la remontada con un cuadrangular de dos carreras que empató el duelo en un tercer rollo de cinco anotaciones contra George Kirby.
El tijuanense pegó un cuadrangular en la sexta entrada para aumentar la ventaja 12-2 y prácticamente sentenciar el enfrentamiento.
“Habíamos tenido unos juegos de mala suerte, conectábamos la bola bien y no había caído. Hoy salieron las cosas, y gracias a Dios anotamos muchas carreras”, declaró el mexicano. Kirk, Giménez, George Springer, Vladimir Guerrero Jr, y Addison Barger fueron los encargados de demostrar el poder con el madero de los Azulejos con las cinco vuelacercas que conectaron en total en el duelo.
Guerrero sumó cuatro imparables y se quedó a un triple del ciclo, después de irse de 7-0 en los dos primeros compromisos de la serie que fueron derrotas de los Azulejos en casa. El mexicano Randy Arozarena y el estadunidense Cal Raleigh pegaron bambinazos en el octavo rollo para dar esperanzas a la afición local del T-Mobile Park de una posible remontada, que no se concretó.
De acuerdo con el portal ESPN, los ocho jonrones entre los dos equipos son la mayor cantidad registrada en un juego de postemporada en la historia de las Grandes Ligas.
Pese a la victoria, los Azulejos aún se encuentran abajo en la serie y están obligados a ganar uno de los próximos dos partidos para garantizar su regreso a Toronto. El cuarto enfrentamiento entre ambos se dará hoy.
Se espera que por la novena canadiense manden al montículo al lanzador Max Scherzer, mientras los Marineros depositarán su confianza en el dominicano Luis Castillo.